LOSC : la satisfaction de Christophe Galtier après le succès à Prague

Une victoire qui fait du bien au football français. Après les défaites du PSG, de l'OM et de Nice, et le match nul de Rennes, le LOSC a sauvé l'honneur des clubs de l'Hexagone sur la scène européenne en disposant du Sparta Prague jeudi soir dans le cadre de la 1ère journée de la phase de poules de Ligue Europa (4-1). Une victoire qui a forcément fait plaisir à Christophe Galtier.

«On veut évidemment aller le plus loin possible, sortir des poules. On a un groupe qui n'est pas simple. Il est important de bien démarrer la série de sept matches aussi et dans cette compétition. On sait que c'est difficile, le Sparta est une bonne équipe. (...) Au fur et à mesure du match, les joueurs étaient mieux. Il sont été solidaires entre eux et sérieux. Je suis très fier d'eux», a lâché le coach des Dogues au micro de Téléfoot.