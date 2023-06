France U21 - Arabie Saoudite : les compositions officielles

L’Equipe de France U21 entre en lice cet après-midi dans le Tournoi Maurice Revello. À 17h30, les Bleuets affrontent l’Arabie Saoudite à Aubagne. Vainqueurs du Tournoi l’an passé après deux éditions suspendues à cause du Covid, les Français sont dans le groupe du Venezuela et du Costa Rica, qui s’est imposé aux tirs au but plus tôt cet après-midi.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, les Bleuets présentent une défense à 4 avec Aradj, Mawissa Elebi, Sarr et Jacquet. Gomis et Benama sont devant la charnière, le capitaine Tel est en pointe devant Aiki, Byar et Diakhon. Pour l’Arabie Saoudite, A. Al Ghamdi sera en pointe, devant Maran, Yahya et Al Nasser. F. Al Gahmdi et Al Shamat protègeront la défense.

À lire

Suivez la rencontre France U21-Arabie saoudite U23 en direct commenté

Suivez ce match en direct commenté

La suite après cette publicité

Les compositions

France U21 : Mirbach (g.) - Aradj, Mawissa Elebi, Sarr, Jacquet - Gomis, Benama - Aiki, Byar, Diakhon - Tel (cap.)

Arabie Saoudite U23 : Al Sanbi (g.) - Al Mosa, Sibyani, Al Hawsawhi, Al Juwayr - F. Al Ghamdi (cap.), Al Shamat - Maran Yahya, Al Nasser - Al Ghamdi