FC Barcelone : un club travaille déjà sur le gros coup Ilkay Gündogan

Demain soir, l’Allemagne va affronter la Turquie en amical. Un match qui sera particulier pour Ilkay Gündogan. En effet, c’est la première fois que le milieu allemand va jouer contre le pays d’origine de ses parents. Là-bas, la carrière du joueur du FC Barcelone est suivie de près. D’ailleurs, les médias turcs n’ont pas manqué une seule miette de son été agité. En effet, l’ancien du BVB a quitté Manchester City, dont il était le capitaine, après un triplé historique. Libre, il a décidé de signer en faveur des Blaugranas.

Mais en Catalogne, tout ne se passe pas encore comme il l’imaginait. La presse ibérique a expliqué qu’il avait été surpris du manque de soutien du club lors de son arrivée et de son installation avec sa femme et son bébé. Sur le terrain, "Gundo", qui a joué 17 matches dont 16 en tant que titulaire (1 but), doit encore trouver ses marques. Récemment, il s’est fait remarquer après avoir poussé un coup de gueule dans les vestiaires après la défaite lors du Clasico face au Real Madrid. Les médias espagnols ont parlé du malaise Gündogan.

Galatasaray avance ses pions

La presse catalane, elle, a indiqué que tout allait pour le mieux et que ses coéquipiers ne lui en voulaient pas. Pourtant, en Turquie, la presse explique qu’un départ de l’international allemand n’est pas impossible. Le journaliste Burhan Can Terzi a indiqué que le joueur de 33 ans rêve de jouer un jour pour Galatasaray. Jusqu’ici, rien de particulier. Mais il a ajouté que son entourage a rencontré les dirigeants du club turc après le match de Ligue des champions à Munich le 8 novembre dernier. L’agent a fait passer le message de son client, à savoir qu’il est prêt à jouer là-bas à l’avenir.

De plus, Bild explique que le capitaine de la sélection allemande serait disposé à discuter d’un éventuel transfert avec le FC Barcelone. Un club qui, a priori, n’est pas vendeur et qui a fixé sa clause libératoire à 400 millions d’euros. Mais il partirait pour beaucoup moins d’argent. Ce serait un sacré coup pour les Turcs, qui devraient toutefois mettre la main au porte-monnaie. On imagine mal les Culés, dans le dur financièrement, faire une faveur à Galatasaray. Dans le pire des cas, le club d’Istanbul devra attendre 2025, lorsque "Gundo" sera libre. Affaire à suivre…