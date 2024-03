Le groupe du PSG contre Reims sans Marquinhos et Marco Asensio

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain reçoit Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Alors que Brest a perdu hier contre Lens, les Franciliens peuvent prendre douze points d’avance sur leur dauphin en cas de succès. Pour se faire, Luis Enrique peut compter sur un groupe compétitif même si certains joueurs sont absents.

On peut ainsi remarquer que Marquinhos et Marco Asensio sont forfaits tout comme ceux de plus longue date de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Sergio Rico. C’est donc avec un effectif plutôt complet que les Franciliens vont tenter de surfer sur leur précieuse victoire et la qualification acquise contre la Real Sociedad (2-1) ce mardi.

