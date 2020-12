Olivier Létang présente le nouveau projet du LOSC

C'est une nouvelle ère qui s'est ouverte au LOSC vendredi. Exit Gérard Lopez, place à Olivier Létang, nouveau président du club nordiste suite au rachat effectué par le fonds luxembourgeois Merlyn. Le tout en plein milieu d'une saison sportivement très bien entamée par les Lillois, en tête de la Ligue 1 avec 33 points. Ce lundi avait lieu la conférence de presse du nouveau patron exécutif, Olivier Létang, passé par Reims et le PSG avant d'être président du Stade Rennais, évincé de manière inattendue le 7 février dernier. Létang a débuté par une présentation de son projet.

« C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je me présente devant vous en tant que nouveau président du LOSC. C'est un club formidable, un endroit où j'ai choisi de venir pour un certain nombre de raisons. Le club, la ville, les infrastructures, le stade, le centre d'entraînement de Luchin, un effectif de qualité, un coach qui est l'un des meilleurs de France, tout ça réuni fait que j'ai décidé de rejoindre ce projet. C'est aussi une grande responsabilité. (...) J'arrive à un moment où les résultats sportifs sont très bons, mais aussi où la situation économique est plus compliquée. C'est pour ça qu'il y a eu ce changement. Il y a une semaine, peu imaginaient qu'il puisse y avoir cette conférence de presse, les choses se sont rapidement finalisées. Le projet est un projet sportif basé sur trois piliers. Le pilier principal, c'est un club qui performe au niveau sportif. Le 2e pilier, c'est avoir un équilibre économique. On ne peut pas avoir des difficultés économiques importantes sur le long terme. Le 3e pilier est social et sociétal. Un club fait partie d'un territoire, d'une communauté. Le LOSC a une communauté fantastique, présente, qui vit le club. »

Pas de départ majeur prévu lors du mercato hivernal

Olivier Létang a poursuivi en entrant un peu plus dans le concret. « J'ai beaucoup de respect pour tout ce qui s'est passé auparavant, tous les dirigeants qu'il y a eus. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du LOSC. Avec un projet sportif. On a beaucoup discuté avec Christophe (Galtier, ndlr). On a une diminution de la dette, une injection de capitaux propres à partir du mois de janvier. Notre position est d'avoir la meilleure équipe possible et de ne pas être obligé de vendre de joueur. Le challenge est sportif avant tout. » Interrogé à plusieurs reprises sur les motivations du fonds Merlyn ou le montant de leur investissement, Olivier Létang n'a pas souhaité donner plus de détails à ce sujet. Il a par contre souhaité rassurer sur les intentions lors de ce marché hivernal, alors que les supporters lillois craignaient jusque-là de voir plusieurs joueurs majeurs être vendus pour sauver les finances. « On est aujourd'hui pas du tout dans une situation avec la volonté ou le besoin de vendre un joueur », a-t-il assuré, sauf dans le cas où un club débarquerait avec une offre mirobolante. La loi du marché.

A l'image de ce qu'il s'est passé à Monaco lors de l'arrivée de Paul Mitchell à la direction sportive, l'un des objectifs de Létang reste quand même la diminution du nombre de joueurs sous contrat. « On a aujourd'hui 55 joueurs professionnels sous contrat, pour moi c'est trop. Les joueurs ne sont pas un morceau de verre, c'est de l'humain . Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il est trop tôt pour en parler, j'ai beaucoup de demandes d'interview, je viens juste d'arriver, je veux appréhender tous les sujets et les dossiers et j'en parlerai un peu plus tard. » Par contre, il souhaite d'ores et déjà que Christophe Galtier reste le plus longtemps possible. « Pour être sincère, on n'en pas parlé avec Christophe. On a une relation assez ancienne avec Christophe. Je suis très heureux de l'avoir au LOSC. Le contrat va jusqu'en 2022. Nous on va en discuter dans les semaines qui viennent. Mais la volonté, vous l'avez compris, c'est que Christophe continue. » Plus que jamais, Christophe Galtier est le garant de la stabilité sportive du LOSC.