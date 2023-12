Bayern : la blague potache de Thomas Tuchel sur la rumeur Ronald Araujo

Depuis plusieurs jours, la presse allemande est en ébullition sur le dossier Ronald Araujo. Taulier défensif du FC Barcelone, le nom de l’Uruguayen de 24 ans est associé au Bayern Munich depuis plusieurs semaines. Parfois en difficulté en défense, le club bavarois est à la recherche d’un quatrième défenseur central depuis le mercato estival. Et alors que les dirigeants munichois seraient prêts à mettre 100 millions pour attirer le natif de Rivera, le clan du joueur serait réticent à l’idée de rejoindre l’autre côté du Rhin.

Sèchement battus sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (1-4), le Bayern Munich connaît quelques turbulences sportives. Et alors que Thomas Tuchel s’était fendu d’une déclaration étonnante au sortir de cette déroute, l’ancien entraîneur du PSG et de Chelsea a récidivé en conférence de presse alors qu’une information de la presse allemande faisait état d’un coup de fil entre Tuchel et le joueur du Barça : «je ne vais pas commenter un joueur qui n’est pas le nôtre. L’autre jour, j’ai aussi parlé à ma mère au téléphone et je n’ai eu aucune nouvelle à ce sujet.»