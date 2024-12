Erik ten Hag est déjà convoité par un banc prestigieux

Il y a encore quelques semaines, il était pointé du doigt par tous les observateurs de Manchester United. Arrivé en 2022 sur le banc mancunien après une expérience plus que réussie avec l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag devait insuffler une nouvelle dynamique chez les Red Devils après une fin d’aventure ratée de la part d’Ole Gunnar Solskjaer. Finalement, l’expérience du technicien batave n’aura pas été aussi fructueuse qu’attendu avec le club le plus titré d’Angleterre.

S’illustrant d’entrée par sa décision de mettre Cristiano Ronaldo sur la touche, l’ancien défenseur central a tranché dans le vif et ses décisions tactiques ont permis à Manchester United d’afficher une certaine consistance sportive tout au long de la saison. Troisième de Premier League au bout de sa première saison dans l’un des championnats les plus relevés du monde, Erik ten Hag a également remporté la Coupe de la Ligue anglaise. Un accomplissement qui promettait un avenir radieux à l’intéressé. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour le coach de 54 ans.

Le RB Leipzig est intéressé par Erik ten Hag

Après une deuxième saison bien plus compliquée, ETH n’a pas été épargné en ce début de saison. Sous son égide, les pensionnaires d’Old Trafford ont réalisé un début de cuvée compliqué avec de nombreuses défaites en championnat et des résultats plus que décevants en Ligue Europa. Une mauvaise dynamique qui lui a forcément fait perdre l’appui de son groupe et tout cela a coûté le poste de l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam. Réclamée par tout le monde, son éviction a permis à Ruben Amorim d’être nommé nouveau coach des Red Devils et de lancer un nouveau cycle. De son côté, Erik Ten Hag est sans club depuis fin octobre. Pour autant, son attente pour retrouver un poste pourrait rapidement prendre fin.

En effet, comme le rapporte Sky Germany, le RB Leipzig a fait d’Erik ten Hag sa priorité pour le rôle d’entraîneur. Tandis que le club allemand n’a plus gagné depuis six rencontres toutes compétitions confondues sous l’égide de Marco Rose, ce dernier est vivement critiqué et est sur la sellette. Son remplaçant serait donc tout trouvé avec Erik ten Hag. La publication allemande explique que Rose aura droit à une dernière chance ce mercredi face à l’Eintracht Francfort en Coupe d’Allemagne pour rectifier le tir. En cas de nouvelle défaite, son sort serait scellé et le poste d’entraîneur du RB Leipzig reviendra soit à Erik ten Hag, la priorité des dirigeants, ou Roger Schmidt, également libre et observé depuis la fin de son aventure avec Benfica. Affaire à suivre donc…