L’Eintracht Francfort prêt à piquer une cible du PSG

Nouvelle pépite du football croate, Martin Baturina (22 ans) est en train de franchir un cap cette saison. Le milieu offensif du Dinamo Zagreb réalise un exercice probant (6 buts et 9 offrandes) en 36 matches où il aura notamment tiré son épingle du jeu en Ligue des Champions. Le joueur qui compte 11 capes avec les Vatreni (1 but) était d’ailleurs une cible du Paris Saint-Germain en décembre dernier.

Cependant, la situation a évolué et le droitier a d’autres prétendants. Selon nos informations, son agent a pris la direction de l’Allemagne et plus précisément de Francfort. Le clan de Martin Baturina est donc en discussion avec l’Eintracht Francfort. A noter que son compatriote et coéquipier de la sélection Igor Matanovic évolue avec les Aigles.