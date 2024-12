Le PSG serait en négociations avancées pour l’arrivée de Martin Baturina !

«Je n’ai pas de manque de joueur. Je suis très satisfait du mercato que nous avons fait et, à partir de là, on va développer au mieux l’équipe pour pouvoir résoudre nos problèmes.» Cette déclaration de Luis Enrique datant du mois dernier a déjà très mal vieilli. Selon les dernières informations, le coach espagnol serait bel et bien en quête de nouveaux renforts, et ce, dès le mois de janvier.

Les maux parisiens sont connus depuis belle lurette. Nuno Mendes n’a pas de doublure de standing, le milieu de terrain manque d’expérience, Kylian Mbappé n’a toujours pas été remplacé et Paris ne dirait pas non à l’arrivée d’un numéro 9 de poids. Le média croate Germanijak confirme cette volonté de se renforcer, mais il ne s’agit pas vraiment d’un ailier ou d’un attaquant.

Une nouvelle recrue à 25 M€ ?

Le PSG serait très intéressé par le milieu offensif du GNK Dinamo Zagreb, Martin Baturina. Âgé de 21 ans, ce dernier évolue surtout dans une position axiale, comme un numéro 10. Auteur de 1 but et 5 passes décisives en 13 matches cette saison, Baturina avait joué contre l’AS Monaco cette saison en Ligue des Champions. Une rencontre durant laquelle il avait brillé en marquant un but et en offrant une passe décisive. Jeune international croate (9 sélections, 1 but), Baturina est sous contrat jusqu’en 2028.

Son club aimerait le garder jusqu’à l’été prochain, mais Paris serait très intéressé à l’idée de le recruter dès le mois de janvier. Le média local assure même que les négociations seraient à un stade avancé et que le montant de l’opération tournerait autour des 25 M€. Courtisé par Manchester United, Baturina avait vu Zagreb repousser une offre de 18 M€ de la Fiorentina l’été dernier. Clairement positionné sur le marché des jeunes à fort potentiel, le PSG va-t-il boucler l’arrivée d’une recrue inattendue, alors que ses observateurs attendent davantage des stars ?