FC Barcelone : les 6 joueurs blacklistés par Ronald Koeman

Alors qu'on entre dans la deuxième trêve internationale de la saison, il est l'heure de faire un premier bilan de l'ère Ronald Koeman en Catalogne. Au niveau des résultats, le Néerlandais et ses troupes pourraient faire bien mieux, eux qui sont huitièmes en Liga, avec une ou deux rencontres de moins que la plupart des équipes placées devant ceci dit. En Europe, les Blaugranas ont assuré, avec trois victoires en autant de rencontres de Ligue des Champions. Dans le jeu, c'est plutôt intéressant malgré quelques lacunes défensives, et les joueurs offensifs parviennent à s'épanouir.

Du bon et du moins bon donc, mais aussi des choix pour le moins controversés. Ronald Koeman a ainsi décidé de se passer complètement des services de plusieurs joueurs. AS dévoile la liste des joueurs mis sur la liste noire du coach. Et s'il y a un cas qui suscite une certaine incompréhension, c'est Riqui Puig, qui avait pourtant montré des qualités en deuxième partie de saison dernière. Le joueur formé à La Masia n'a joué que... 3 minutes cette saison, entrant en jeu face à Getafe en Liga. D'autant plus que dans le double-pivot concocté par le Néerlandais, Sergio Busquets et Frenkie de Jong ne sont pas toujours au niveau.

Six joueurs sur le départ

Cas de figure similaire pour Carles Aleñá, même si ce dernier est globalement moins apprécié que Puig. Il n'a joué que 6 minutes sous les ordres de l'ancien sélectionneur batave. Vient ensuite Martin Braitwhaite, qui a également disparu après avoir eu beaucoup de temps de jeu avec Quique Setién il y a encore quelques semaines de ça. Le Danois n'a passé que 38 minutes sur la pelouse cette saison.

Pour Samuel Umtiti, c'est presque un choix logique qui ne souffre lui d'aucune contestation, tout comme Junior Firpo (28 minutes cette saison), qui n'a jamais prouvé être au niveau sur le côté gauche de la défense. Enfin, le Brésilien Matheus Fernandes n'a tout simplement jamais été retenu dans une liste de Ronald Koeman pour un match cette saison, et il est, avec le défenseur central français, le seul joueur qui n'a pas joué la moindre minute. Voilà six joueurs qui ont toutes les chances de faire leurs valises dès le mois de janvier...