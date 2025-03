EdF : Kylian Mbappé n’est pas inquiet pour l’après-Deschamps

Après avoir été absent des deux derniers rendez-vous, Kylian Mbappé a retrouvé l’équipe de France et Clairefontaine ces dernières heures. Le capitaine des Bleus en profite pour répondre aux différents médias et notamment à un sujet insistant lié aux dernières actualités : le successeur de Didier Deschamps. Le sélectionneur a en effet annoncé ces dernières semaines qu’il quitterait son poste après la Coupe du monde 2026, après 14 ans de règne mais ça n’inquiète pas l’attaquant du Real Madrid.

«Comme le coach le dit toujours, l’équipe de France est au-dessus de tout, assure-t-il à TF1. Il y aura toujours quelqu’un. C’est une énorme perte… Cette victoire en Coupe du monde, cette mentalité. Dans un moment difficile, il a su remettre les Bleus sur le devant de la scène. Il veut finir sur la meilleure des notes en 2026. On a cette même volonté. Après, on verra la suite.» Un futur qui pourrait s’écrire avec un certain Zinedine Zidane… «Oui il y a un nom qui circule. Mais c’est le président Diallo qui peut en parler.»