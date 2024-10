Barça : Hansi Flick savoure sa masterclass face au Real Madrid

Ce samedi soir, le Barça a corrigé le Real Madrid (4-0) lors du Clasico. Une performance bluffante pour l’équipe emmenée par Hansi Flick. Le coach allemand a donné un second souffle à cette formation et semble construire un groupe redoutable. Après la rencontre, l’ancien technicien du Bayern Munich a tenu à savourer cette victoire et féliciter son équipe. «Nous avons préparé chaque match et nous aimons bien faire les choses. Je pense toujours à l’image que nous projetons ; aujourd’hui, tout s’est déroulé comme prévu. Ce n’était pas facile, mais nous devons continuer sur cette voie. Nous avons bien défendu et nous avons fait un bon match. Nous avons fait un changement, nous nous sommes concentrés sur une bonne défense et sur la pression sur le ballon. Il était important de bien jouer avec le ballon et aussi sans le ballon. L’essentiel est que dans le en deuxième mi-temps, nous avons mieux dominé le ballon. Comment je vis ce moment ? Il ne s’agit pas de moi… il s’agit de l’équipe, des fans et du club. Nous sommes tous heureux mais maintenant nous pensons aux fans car ils le méritent ».

Auteur d’une belle performance ce soir contre le Real Madrid, Inaki Pena, a fait preuve de réflexes imparables dans deux face-à-face avec Mbappé. Après le match, le portier Barcelonais s’est félicité de l’excellente défense de son équipe, avec douze hors-jeu. « L’entraîneur nous a demandé dès le premier jour d’avoir une ligne très avancée. C’est dangereux de jouer avec autant de mètres derrière soi, oui, mais nous l’avons fait parfaitement contre les attaquants les plus dangereux du monde lors des matches contre le Bayern et le Real Madrid. La ligne ne peut pas être retirée et cela nous montre que l’idée correspond à notre jeu. Le bon travail se reflète dans les hors-jeu que nous provoquons », a expliqué le gardien de but. Peña a également souligné que «nous sommes très heureux, nous venons de jouer contre le Bayern, c’était une semaine clé et cela a été une grande semaine. Nous devons continuer ainsi, mais le chemin est encore long, les objectifs importants sont contre les meilleures équipes du monde. Nous avons changé notre mentalité et l’équipe s’est beaucoup améliorée, c’est incroyable le nombre de buts que nous avons marqués». Un beau match qui devrait rester dans un coin de sa tête.