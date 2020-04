Arsenal veut plus d'infos sur Ousmane Dembélé avant de se lancer

Ousmane Dembélé (22 ans) est invité au départ au FC Barcelone. Malgré de rares belles choses entrevues, le champion du monde 2018 a connu trop de blessures sur ses trois saisons catalanes pour essayer de se relancer. La direction a perdu patience avec lui et voudrait récupérer une belle enveloppe avec sa vente pour assurer la transition.

Manchester United et Arsenal suivent ce dossier avec attention mais à en croire les dernières informations du Daily Express, les Gunners réclameraient plus d'informations sur le joueur avant de se lancer définitivement. Ils souhaiteraient comprendre d'où viennent toutes ces blessures et en savoir un peu plus sur l'hygiène de vie du Français, qui est souvent pointé du doigt.