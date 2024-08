Le FC Barcelone a trouvé la solution pour sauver son mercato

Depuis quelques années, le fair-play financier espagnol mène la vie dure au FC Barcelone. Comme avec Jules Koundé et plus récemment Dani Olmo, qui n’est toujours pas officiellement inscrit, le club blaugrana ne parvient pas à enregistrer ses joueurs à temps en Liga en raison de cette fameuse règle du 1:1 en Espagne. Entre la cession de nombreux de ses actifs et la vente de nombreux joueurs pour dégraisser la masse salariale, le Barça a dû bricoler pour entrer dans les clous.

Mais selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone est en train de finaliser un nouvel accord avec son équipementier actuel, Nike, ce qui permettrait au club catalan d’améliorer drastiquement sa situation au regard du règlement financier en Espagne. Un deal à 90 millions d’euros par saison, avec des bonus compris, qui s’étend sur dix ans. Avec ces rentrées d’argent grâce à ce nouveau levier, le Barça serait en mesure de revenir à une situation beaucoup plus saine.

Mais ce n’est pas tout, puisque le deal avec l’équipementier américain est assorti d’un bonus immédiat de 115 ou 120 millions d’euros. Un sacré montant qui va permettre au Barça de pouvoir finaliser des recrutements de dernière minute avant vendredi soir, date de clôture du mercato. De quoi soulager Hansi Flick, qui se montrait pessimiste sur de nouvelles arrivées : «Je ne pense plus à de nouvelles arrivées. Je me concentre sur l’équipe que j’ai et je suis satisfait. Si les circonstances changent et nous permettent de recruter de nouveaux joueurs et d’améliorer la qualité, c’est très bien, mais je ne me concentre pas là-dessus», expliquait-il lundi, devant la presse.

Le Barça est déjà en contact avec les services de LaLiga pour anticiper la signature de ce nouveau contrat, afin que le feu vert puisse être donné à temps par l’instance ibérique, en cas de recrutement majeur de dernière minute. Pour rappel, le FC Barcelone est à la lutte avec Liverpool pour s’offrir Federico Chiesa et va donc avoir le droit à s’offrir un dernier coup pour renforcer son effectif cet été.