EdF : la déclaration choc d’Adil Rami sur ses anciens coéquipiers

Arrivé blessé au rassemblement de l’équipe de France, Ousmane Dembélé a dû déclarer forfait pour ce dernier rassemblement de l’année 2024. Le joueur du Paris Saint-Germain - touché aux ischio-jambiers contre Angers (2-4), le week-end dernier - a été libéré par sa sélection et a passé des examens complémentaires qui se sont avérés rassurants. Si la blessure du joueur de 27 ans ne semble pas si grave que ça, certains n’hésitent pas à simuler pour pouvoir faire l’impasse sur la trêve internationale. C’est en tout cas ce qu’a révélé Adil Rami dans un live sur sa chaîne Twitch.

« Bah ouais, les gars, vous êtes obligés de faire constater vos blessures. Normalement, ils font confiance aux docteurs du PSG, puisque là, c’est Dembélé et qu’il joue là-bas. Mais il faut que tu fasses évaluer (la blessure) pour savoir si tu es indisponible pendant 1, 2, 3 jours et pour savoir si tu peux rester ou si tu dois rentrer. Et pour savoir aussi, si des joueurs n’ont pas envie de jouer en équipe de France et simulent leur blessure. Ça arrive très souvent même. Attention, je n’accuse pas Dembélé. Mais je sais que c’est déjà arrivé », a lâché l’ancien joueur de Valence, de Séville et de Marseille, sans pour autant dévoiler le moindre nom.