LOSC : le tombeur de têtes Bruno Genesio fait très peur à la Juventus

Les références commencent à se cumuler pour Bruno Genesio. Que ce soit à l’Olympique Lyonnais ou avec Lille, le coach français a su réaliser des exploits sur la scène européenne et cela commence à se voir à l’étranger. Actuellement quatrième de Ligue 1, Lille réalise un début de saison solide et a su briller en Ligue des Champions. En tour préliminaire en éliminant le Fenerbahçe de José Mourinho (2-1/1-1) ou sur la phase de groupe où le Real Madrid de Carlo Ancelotti (1-0) et l’Atlético de Madrid de Diego Simeone (3-1) se sont inclinés. Prochain adversaire de la Juventus, le LOSC fait peur du côté de l’Italie et Bruno Genesio commence à inquiéter l’équipe de Thiago Motta.

Le média au papier rose, la Gazzetta dello Sport, titre même : «Genesio, le tueur lillois sur la route de la Juve.» Rappelant également qu’il n’a jamais perdu contre Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Diego Simeone et Julian Nagelsmann, Bruno Genesio sera l’homme à suivre pour la Vecchia Signora dans les rangs lillois mettant notamment son bilan solide sur la scène européenne. S’il n’a jamais battu la Juventus pour le moment puisqu’il a perdu en 2017 avec l’Olympique Lyonnais (1-0) avant d’arracher un nul au match suivant (1-1), Bruno Genesio entend s’offrir un nouvel exploit et Thiago Motta est déjà prévenu.

Benatia a prévenu la Juventus

De son côté, Tuttosport aussi préfère prévenir la Vecchia Signora de la menace Bruno Genesio. «Guardiola battu, Ancelotti et Simeone déchiquetés : Motta, voici Genesio», a ainsi titré le média transalpin tout en soulignant le surnom du coach français "Pep" Genesio. Prévenue du défi que proposera Lille ce mardi, la Juventus a aussi pu bénéficier de l’expertise de Medhi Benatia. Dans un entretien pour Tuttosport, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille a tenu à souligner la difficulté de battre une équipe coachée par Bruno Genesio.

«Genesio est un entraîneur très expérimenté, il est arrivé à Lille cet été et il lui a fallu un mois pour comprendre les hommes dont il disposait et faire le tri dans l’équipe. Il travaille très bien, comme lorsqu’il était à Lyon. C’est un entraîneur très respecté en France, il préfère un jeu offensif, mais sait s’adapter à l’adversaire, en commençant généralement par le 4-2-3-1, mais en changeant de formation au cours du match en fonction des besoins, plusieurs fois pour essayer de presser plus haut», a ainsi déclaré le Marocain. Les mots de Bruno Genesio après la victoire contre l’Atlético de Madrid résonnent aussi du côté de la Juventus : «nous avons prouvé que nous étions une équipe solide, solidaire, excellente en défense et avec un énorme talent en attaque. Il y a la conscience de pouvoir battre les grandes équipes. Il suffit d’y croire.» Déjà tombée contre Stuttgart (1-0) lors de la journée précédente, la Juventus ne veut pas se voir trancher la tête par Bruno "Pep" Genesio à son tour.

