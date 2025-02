Antony vide son sac sur son calvaire à Manchester United

Une thérapie. En plein spleen à Manchester United, où il a traîné comme un boulet le prix de son transfert (95 M€), Antony a aussi été pointé du doigt pour ses prestations décevantes et ses affaires extra sportives. Dans le dur, le Brésilien de 24 ans a décidé de quitter ce climat anxiogène cet hiver pour tenter de relancer sa carrière. Et c’est à Séville, au Betis, qu’il a choisi de jouer durant les prochains mois. Très rapidement, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a retrouvé des couleurs, puisqu’il a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive en 4 apparitions toutes compétitions confondues. Heureux, l’attaquant se sent bien dans ses baskets et dans ses crampons.

La suite après cette publicité

Antony évoque ses débuts canons

C’est ce qu’il a expliqué ce mercredi lors d’une longue interview donnée lors de l’émission "Todo al verde" diffusée sur le média officiel du club andalou. Ses propos sont relayés par Estadio Deportivo. «Quand le Betis est venu, j’ai senti une certitude dans mon cœur et j’étais très calme. L’ambiance est incroyable. C’est une famille ici. Donc, chaque fois que je suis sur le terrain, à l’entraînement, sur le terrain, je vais me "tuer" pour eux. Je suis très heureux d’avoir marqué mon premier but ici, à la maison. On a toujours, quand on a de nouveaux défis, l’espoir d’aller bien, mais connaître ces débuts… Pour moi, c’est très important de bien commencer. Je me suis retrouvé. Quand on est heureux, quand on travaille avec bonheur, les choses arrivent naturellement.»

Concernant ses débuts canons, il a ajouté : «c’est bien, c’est très bien, mais nous allons en faire plus. Oui, je suis très content, très content d’être le MVP des trois matches de Liga, mais, comme je l’ai dit, le plus important pour moi, c’est l’équipe, qu’elle gagne, que tout le monde soit content (…) Mon plus beau but ici ? Je les aime tous, mais je pense que je vais m’en tenir à celui que j’ai marqué contre la Real Sociedad. La façon dont j’ai sauté là-bas… C’était vraiment bien. Les joueurs m’ont envoyé des photos, comme Marc Bartra. Je pense que ce sont de très beaux buts.» Des buts qui lui redonnent le sourire qu’il avait perdu en Angleterre.

La suite après cette publicité

Sortir de l’enfer de Manchester

«Oui, je ne jouais pas beaucoup, mais comme je l’ai dit, je travaillais dur tous les jours. J’avais besoin d’être content de moi-même. Actuellement, on voit la meilleure version de moi-même. Je suis content de bien commencer. C’est très important pour moi. J’ai très peu joué à Manchester, mais je suis très reconnaissant pour tout, envers l’entraîneur aussi, qui m’a parlé. Mais je suis plus heureux d’être ici (…) J’ai connu des moments difficiles, mais aussi de très bons moments. J’ai gagné deux titres avec United, et j’en suis très heureux. Mais ici, quand je dis que je me suis retrouvé, je parle du bonheur, des gens ici aussi. C’est comme au Brésil. Le soleil aide aussi beaucoup, la ville, qui est meilleure ici, et bien, je suis très heureux ici, comme je le dis. Chaque jour, je me lève en souriant et je m’endors en souriant, et c’est la chose la plus importante pour moi.»

Son expérience compliquée chez les pensionnaires d’Old Trafford lui a beaucoup appris sur lui. «Quand j’étais en Angleterre, je travaillais sans arrêt, mentalement et physiquement, pour me préparer à ce moment. Maintenant, je profite et je vis un moment incroyable.» Il ne regrette donc pas son choix, lui qui a été conseillé par quelques proches. « J’ai beaucoup d’amis qui ont joué ici. Ils ont toujours parlé en bien quand le Betis est venu aux renseignements. J’étais sûr dans mon cœur, mais j’étais très serein quand j’ai signé ici. Je vois tous les jours que c’est la meilleure décision pour moi. J’ai parlé à Ricardo Oliveira et à Emerson, avec qui j’ai une très bonne relation. Denilson m’a envoyé un message …» Antony, qui a avoué qu’il est un grand fan de Ronaldinho et de Neymar, est enfin libéré et délivré depuis son départ de MU. Le Betis, qui aimerait déjà le garder, a eu le nez creux.