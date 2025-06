Tournoi Maurice-Revello : l’Equipe de France U20 s’incline contre le Mali

Ce vendredi, la deuxième journée du tournoi Maurice-Revello avait lieu à Avignon. Après un succès inaugural face à l’Arabie saoudite (2-1), les U20 de l’équipe de France affrontaient le Mali. Finalement, au terme d’une belle bataille, les hommes de Bernard Diomède se sont inclinés aux tirs au but. Le jeune attaquant malien Gaoussou Diakité a ouvert le score d’un ballon piqué subtil (1-0, 17e).

Juste avant la mi-temps, les Français se sont rebiffés et l’attaquant du RB Leipzig, Tidiam Gomis, a égalisé juste avant la pause (1-1, 38e). Au retour des vestiaires, les deux équipes ont eu des temps-forts, mais aucune n’a été en mesure de prendre l’avantage durant le temps réglementaire. Aux tirs au but, les Maliens ont fait moins d’erreurs que les Français qui ont raté deux tirs au but. Les Bleuets affronteront le Panama ce lundi à Aubagne et sont toujours premiers de leur groupe.