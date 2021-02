Nice : Amine Gouiri lassé des comparaisons avec Benzema

Après son départ de Lyon cet été, Amine Gouiri explose véritablement du côté de Nice cette saison. Auteur 8 buts et 4 passes décisives en championnat, il confirme qu’il fait partie des plus gros espoirs du centre de formation lyonnais. Ses bonnes performances en Ligue 1 ne sont pas s’en rappeler celle d’un certain Karim Benzema. D’autant plus que les deux joueurs ont quelques similitudes, ce qui a valu au Niçois d’être souvent comparé au joueur du Real Madrid.

La suite après cette publicité

Un style d’attaquant similaire, une technique au-dessus de la moyenne, formé à l’OL et avec des origines algériennes. Mais ces comparaisons ont lassé le joueur de 21 ans comme il l’a confié dans un entretien pour Onze Mondial. « Au début, quand on me comparait à lui, j’étais trop content, c’est un des meilleurs attaquants du monde quand même. Mais au bout d’un moment, c’est bon, chacun est différent, chacun son parcours. Les gens disaient tout le temps « le nouveau Benzema, le nouveau Benzema », c’était un peu lassant à la longue, j’avoue. » Voilà qui est clair.