Espagne : les propos déroutants de Luis de la Fuente avant la finale de l’Euro

L’Espagne a mis tout le monde d’accord depuis plusieurs semaines. Loin d’être attendue comme un favori du tournoi, la Roja a pourtant produit le meilleur jeu du tournoi continental. Se sortant du groupe de la mort avec l’Italie, la Croatie et l’Albanie, les Espagnols ont fait fort en remportant leurs trois premiers matches. Sur une belle lancée, les coéquipiers de Rodri ont enchaîné avec un succès plein de brio face à la Géorgie (4-1). Plus en difficulté face au pays-hôte de la compétition, l’Espagne s’est finalement extirpée du piège allemand grâce à une tête rageuse de Mikel Merino en fin de prolongations (2-1). Capable de gagner dans la douleur ou en affichant une maîtrise collective impressionnante, la Roja faisait peur et seule la France, même brouillone, semblait en mesure de battre ces Ibériques. Il n’en a finalement rien été. Malgré l’ouverture du score de Randal Kolo Muani rapidement dans la rencontre, l’Espagne a surclassé la France au terme d’un match à sens unique.

La suite après cette publicité

De quoi conforter l’opinion publique dans sa manière d’ériger les Espagnols en favoris de la rencontre. Ce dimanche, ces derniers ont donc un nouveau statut à assumer face à une Angleterre assez décevante depuis le début du tournoi. Mais alors que tout le monde voit les triples vainqueurs de l’Euro glaner un quatrième sacre, Luis de la Fuente s’est voulu bien plus mesuré ce samedi en conférence de presse. Calme, il a, dans un premier temps, fait part de son excitation à l’orée de ce rendez-vous avec l’histoire : «il faut l’aborder avec sérénité. Les joueurs ont déjà disputé de nombreuses finales, mais peu d’entre eux ont participé à une finale de Championnat d’Europe. Il faut être calme et en profiter. Je ne retiens que les bonnes choses dans ma vie et je retiens tout ce qui se passe ici. Je suis excité à l’idée de disputer une finale de Championnat d’Europe. Je suis très calme et j’ai hâte de jouer.»

À lire

Lamine Yamal dévoile la vérité derrière sa photo virale avec Messi

Luis de la Fuente veut gagner mais…

Mais alors que ce genre de comportement laisse penser qu’il abordera cette finale avec le couteau entre les dents, Luis de la Fuente est apparu très relâché. Il a même affirmé qu’il ne mettrait pas plus de pression à ses ouailles : «c’est le jour où je leur demanderai le moins, car ils donnent tout. Je vois leurs visages et je vais seulement leur demander de profiter de ce qu’ils ont gagné, c’est-à-dire de jouer une finale. Je ne pense pas à l’avenir. Il n’existe pas. Je ne pense qu’à bien aborder le match. Les joueurs ont suscité beaucoup d’enthousiasme. Personne n’a rien donné à cette équipe, elle l’a mérité. Il y a un présent et un grand avenir. C’est merveilleux de voir un pays qui s’est mobilisé pour nous.»

La suite après cette publicité

Relancé sur la perspective d’être oubliés en cas de finale perdue, et ce, malgré un parcours impeccable, Luis de la Fuente a assuré que même une défaite ne fera jamais oublier son équipe : «il y a des phrases littéraires, mais je ne suis pas d’accord avec celle-là. Nous sommes préparés et nous voulons gagner, et il est vrai que la mémoire est ingrate envers ceux qui perdent. Mais la fierté d’être ici ne sera jamais oubliée. Si nous ne sommes pas l’Espagne, nous aurons des problèmes. Nous devons être nous-mêmes, avec nos qualités, nous pouvons gagner. Si nous sommes nous-mêmes, nous aurons de bonnes chances. Celle qui tire le plus ? Les données le disent et c’est objectif. C’est l’une de nos forces, de tirer beaucoup et de montrer notre style. Nous voulons marquer l’histoire, même si nous en avons déjà fait une partie.» Trop de sérénité avant un tel rendez-vous n’est jamais rassurant. Pourtant, l’Espagne a tellement paru sûre de ses forces jusque-là que la méthode Luis de la Fuente a le mérite d’être suivie encore pour cette finale.