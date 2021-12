Ligue 1 : Jean Castex annonce le retour des jauges dans les stades

Alors que l'épidémie de Covid-19 frappe actuellement la Premier League et a entraîné le report de plusieurs matches durant le Boxing Day, le gouvernement vient d'annoncer, après le nouveau Conseil de défense sanitaire, le retour des jauges de spectateurs lors des grands événements culturels et sportifs en France en raison de la hausse des cas de Covid-19 ces dernières semaines. Cette mesure s'appliquera à partir de lundi prochain et pour une durée de trois semaines

Le Premier ministre, Jean Castex, a, en effet, annoncé le retour des jauges à 2 000 personnes en intérieur et 5 000 en extérieur, ce qui concerne les stades de football notamment. «Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur, et de 5000 personnes maximum en extérieur», a-t-il expliqué en conférence de presse. De plus, il ne sera plus possible de consommer boissons et nourriture dans les stades.