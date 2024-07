Le Barça prêt à s’endetter pour recruter Nico Williams !

Le Barça n’en finit plus d’activer des leviers. Nico Williams est la priorité absolue du club catalan et les Blaugrana sont prêts à tout pour s’attacher pour ses services, même un potentiel crédit. L’ailier de Bilbao dispose d’une clause libératoire de 58 millions d’euros que Bilbao compte bien recevoir, en intégralité et tout de suite. Une demande qui n’arrange pas le Barça en manque de liquidités directes et qui espérait un nouveau montage financier pour attirer le joueur de 22 ans.

Pour faire face à cette dépense, As nous apprend que le Barça pourrait réaliser un emprunt et donc s’endetter, encore, pour pouvoir recruter Nico Williams. Les Catalans sont en négociations extrêmement avancées avec le joueur et devraient rafler la mise, s’ils trouvent les ressources suffisantes pour payer la clause. Le Barça souhaiterait également dégraisser pour pouvoir accueillir le salaire de l’Hispano-Ghanéen, qui s’annonce assez important.