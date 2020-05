AJ Auxerre : un ancien joueur décède dans un accident de la route

C'est une bien triste nouvelle que vient d'annoncer le club bourguignon de l'AJ Auxerre en ce samedi après-midi. Acteur du club entre 1990 et 1998 puis entre 2000 et 2002, Fabrice Lepaul a perdu la vie dans un accident de la route. «L'AJ Auxerre pleure la disparition de l'un de ses anciens joueurs. Fabrice Lepaul, joueur de l'AJA de 1990 à 1998 puis de 2000 à 2002, est décédé suite à un tragique accident de la route. Nous adressons toutes nos condoléances et notre soutien à la famille de Fabrice» a écrit le club dans un communiqué.

Âgé de 43 ans, Fabrice Lepaul a remporté le Championnat de France en 1996 avec l'AJ Auxerre sous les ordres de Guy Roux. Il avait ensuite porté le maillot de l'AS Saint-Étienne avec notamment un succès en championnat de deuxième division en 1999. Passé ensuite à Colmar, Vauban Strasbourg, Obernai et Épinal, il a tout doucement terminé sa carrière dans des clubs régionaux en Alsace.