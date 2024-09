Un défenseur français allume Emiliano Martinez !

Giulian Biancone fracasse Emiliano Martinez. Le latéral droit de l’Olympiakos, tombeur d’Aston Villa, le club du gardien argentin en demi-finale de Conference League l’an passé, est revenu sur l’élimination du club anglais et de son extravagant portier. «Ce que je n’ai pas aimé dans le comportement d’Emiliano Martinez, c’est le manque de respect. Je le trouve très arrogant. Le fait d’avoir joué contre lui et de l’avoir éliminé […] Je suis content parce que j’ai fait plaisir à mes amis français et à nos supporters"», a déclaré le latéral de 24 ans au micro de 90football.

Emiliano Martinez est certainement le footballeur le plus detesté de France depuis la finale de la Coupe du Monde 2022, opposant les Bleus à l’Argentine. "Dibu" a été impérial ce soir-là pour permettre le sacre de son pays, mais ses célébrations et son attitude ne sont toujours pas passées auprès de certains supporters tricolores et notamment Biancone. « Sa réaction quand il a reçu le trophée (de meilleur gardien) a été, pour moi, horrible. C’est un manque de respect pour le lieu et la cérémonie », a conclu l’ancien Troyen. L’histoire de désamour entre Emiliano Martinez et la France n’est donc pas terminée.