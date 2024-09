MU - Tottenham : les compositions officielles

Ce dimanche, la 6e journée de Premier League offre un joli choc entre Manchester United et Tottenham. A domicile, les Red Devils s’articulent dans un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages derrière Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez et Diogo Dalot. Le double pivot est assuré par Manuel Ugarte et Kobbie Mainoo. Devant, Joshua Zirkzee prend la pointe de l’attaque avec Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes et Marcus Rashford en soutien.

De leur côté, les Spurs s’organisent dans un 4-3-3 avec Gugliemo Vicario qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven et Destiny Udogie. Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur et James Maddison se retrouvent dans l’entrejeu. Brennan Johnson et Timo Werner accompagnent Dominic Solanke en attaque.

Les compositions

Manchester United : Onana - Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot - Ugarte, Mainoo - Garnacho, Fernandes, Rashford - Zirkzee

Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Kulusevski, Bentancur, Maddison - Johnson, Solanke, Werner