Eibar : Luca Zidane fait encore parler de lui en Espagne !

La suite après cette publicité

Pour l’instant, c’est clairement le fiston qui a la meilleure carrière. Arrivé à Eibar en deuxième division l’été dernier après quelques bonnes apparitions en Liga au Rayo Vallecano, où il devait cependant se contenter d’un rôle de doublure, Luca Zidane est doucement en train de se détacher de l’étiquette de "fils de" et montre qu’il a le niveau pour évoluer au niveau professionnel. Et pas qu’un peu. Lors de l’exercice 2022/2023, alors qu’il ne partait pas forcément titulaire, le Français a multiplié les bonnes prestations dans les cages du club basque. Luca Zidane et les siens ont d’ailleurs loupé la montée en Liga de peu, puisqu’ils ont échoué en demies de playoffs face à Alavés, l’équipe qui a finalement été promue en première division.

Une première saison en tant que titulaire dans un bon club où il a pu faire étalage de toutes ses qualités, et surtout montrer de sacrés réflexes sur sa ligne. A noter qu’il avait réalisé 14 clean sheets sur les 31 rencontres qu’il avait disputées, c’est-à-dire qu’il terminait presque un match sur deux avec les cages inviolées (25 buts encaissés au total) ! Et cette saison, c’est encore bien parti pour Luca Zidane. Sur le papier, c’est un peu moins bien certes, puisqu’il a déjà encaissé 10 buts en 7 journées. Mais cela ne veut pas dire qu’il a baissé son niveau pour autant, loin de là. C’est surtout l’équipe qui traverse un moment compliqué, avec une douzième place un peu décevante, puisqu’Eibar est attendu dans la course pour la montée en Liga.

À lire

LdN (F) : la France enchaîne en Autriche

Les médias locaux sont sous le charme

« En faisant le bilan des sept journées disputées jusqu’ici, on ne peut pas faire l’impasse sur le rôle qu’a Luca Zidane. Le Français a été décisif lors de la dernière journée lors de la victoire contre Cartagena, il a été exceptionnel et est très performant. […] Zidane est une pièce fondamentale dans le système de Joseba Exteberria », écrit par exemple El Diario Vasco, journal du Pays Basque. Zidane fait ainsi partie des rares joueurs d’Eibar à faire l’unanimité en ce moment où l’équipe sous-performe. Dans un autre article, le média précise que « tout n’est pas rose pour Eibar, qui, sans les arrêts de Luca Zidane, ne serait pas en train de profiter de ces 9 points qui s’affichent au classement ».

La suite après cette publicité

Pour Marca, si Eibar veut revenir à son niveau, ça sera en partie grâce à Zidane. « Zidane a encore été à un très haut niveau pour maintenir l’équipe sur pied (contre Cartagena le WE dernier, NDLR). Sans aucun doute, le gardien français et l’attaquant andalou (Stoichkov, NDLR) forment le binôme parfait pour le retour d’Eibar. Ils font la différence dans les deux surfaces. Avec Zidane et Stoichkov à ce niveau, tout est plus facile », peut-on lire dans le média. Autant dire que si son équipe navigue en eaux troubles, tout se passe bien d’un point de vue individuel pour Luca Zidane…