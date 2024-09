Un international français ouvre la porte à un retour à l’OM

Devenu le passeport d’entrée de plusieurs joueurs pour l’Équipe de France ces dernières années, à l’image de Florian Thauvin, Boubacar Kamara, William Saliba ou encore Mattéo Guendouzi, l’OM est encore appelé à fabriquer de nouveaux internationaux à l’avenir (Merlin, Wahi, Brassier ?)… Et peut-être à en rapatrier. Dans une interview accordée à Free, Mattéo Guendouzi a en effet laissé la porte ouverte à un retour à Marseille dans le futur.

«Revenir à Marseille ? Ca peut être une belle opportunité dans le futur, c’est un club que je porte dans mon coeur, et tout le monde le sait. J’ai passé deux magnifiques saisons là-bas, se remémore l’actuel milieu de terrain de la Lazio. J’aurais aimé gagne un trophée pour les supporters et le club, parce qu’ils le méritent. Mais j’espère qu’ils en gagneront, que ce soit cette saison ou dans le futur. Maintenant, je suis très heureux à la Lazio, ça se passe super bien, on joue la Coupe d’Europe… J’ai une très belle équipe, il y aussi des joueurs qui ont joué à l’OM comme Nuno Tavares et Samuel Gigot. Donc je pense au présent, et cest la Lazio le plus important.»