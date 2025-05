Liverpool : Mohamed Salah a discuté avec l’Arabie saoudite

Si Mohamed Salah a prolongé son aventure avec Liverpool, qui expirait en fin de saison, l’histoire aurait pu être tout autre pour l’attaquant égyptien. Dans une interview accordée à On Sport, le meilleur buteur de Premier League a admis avoir été contacté et avoir mené des échanges avec des représentants de la Saudi Pro League, qui n’ont finalement pas été fructueux.

La suite après cette publicité

«Je pensais que je pourrais y aller si je ne renouvelais pas mon contrat avec Liverpool. Mes relations avec les gens là-bas sont toujours bonnes et se poursuivent. De sérieuses négociations ont eu lieu pour me recruter», raconte Mohamed Salah, acteur majeur du 20e sacre de Liverpool en Premier League et récemment nommé meilleur joueur de la saison en Angleterre. «Les supporters de Liverpool ont participé au processus de renouvellement de contrat, ils ont mis la pression sur la direction, car je suis au club depuis sept ans. Dès le premier jour, j’ai su qu’ils voulaient que je reste.» Les intéressés apprécieront sûrement.