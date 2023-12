L’OL réagit avec véhémence à la création de la Super League

Les supporters de la Super League ont accueilli une bonne nouvelle ce jeudi avec la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’autoriser la fin du monopole de l’UEFA sur les compétitions européennes. Le Real Madrid et le Barça sont aux anges, Naples aussi mais la plupart des clubs du vieux continent font plutôt la grimace. Si A22, la société promotrice de la Super League, a rapidement communiqué le fonctionnement de sa compétition, l’OL fait part de son mécontentement.

Le club français souhaite conserver le modèle actuel. «Après avoir pris connaissance de la décision de la CJUE, l’Olympique Lyonnais tient à affirmer et apporter tout son soutien sans réserve à l’ECA, l’UEFA et la FIFA. L’Olympique Lyonnais exprime son attachement le plus fort à la solidarité, l’équité, la méritocratie et l’ouverture, seules garanties d’un sport juste et populaire», affirme le communiqué des Gones ce jeudi soir.