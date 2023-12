Les nouvelles règles de la Super League révélées !

Un tournant pour l’avenir du football mondial ? Si la Super League n’a pas encore officiellement gagné face à l’UEFA et la FIFA, la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne, ce jeudi matin, marque un réel changement de cap. «Les règles de la FIFA et de l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super League, violent le droit de l’Union. Les règles de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de l’Union des associations européennes de football (UEFA) soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Super League, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont illégales», pouvait-on notamment lire dans le communiqué de la CJUE, précisant par ailleurs ne pas prendre de «position spécifique» sur le projet Super League.

64 clubs répartis en 3 ligues, participation fondée sur le mérite sportif !

Une chose est sûre, cet arrêt a rapidement été perçu comme une magnifique victoire pour le promoteur A22 Sports et les deux géants du football européen (le Real Madrid et le FC Barcelone). Quelques instants après la décision, Blaugranas et Merengues n’ont d’ailleurs pas caché leur joie. Si l’UEFA a, de son côté, souhaité calmer le jeu, A22 a, dans la foulée, organisé une conférence de presse en direct de Madrid pour dévoiler les contours de sa nouvelle compétition. Rappelant, dans un premier temps, que ce verdict rendu par la CJUE mettait fin à 69 ans de monopole de l’UEFA et que le football redevenait ainsi libre, A22 a ainsi détaillé un nouveau format de compétition européenne masculine et féminine qui se jouera en milieu de semaine avec une participation fondée sur le mérite sportif. Cette compétition reposera sur un système de promotion et relégation, sans membres permanents et n’aura aucune incidence sur le calendrier des championnats nationaux. Elle regroupera ainsi 64 clubs répartis en trois ligues pour la compétition masculine et 32 clubs répartis en deux ligues pour la compétition féminine.

Plus précisément, les deux premières ligues, la Star League et la Gold League, sont composées de 16 clubs chacune, tandis que la troisième, la Blue League, comprend 32 clubs. Les clubs jouent à domicile et à l’extérieur dans des groupes de 8, ce qui donne un minimum de 14 matchs par club chaque année. Enfin, une phase à élimination directe, organisée en fin d’année, permettra quant à elle de déterminer les champions de chaque ligue et les clubs promus. Si aucun membre permanent ne sera présent dans cette compétition - la participation étant fondée sur le mérite sportif - A22 Sports ajoute que les montées et les descentes entre les trois ligues ont lieu chaque saison. L’accès à la Blue League sera alors fondée sur les résultats obtenus dans le championnat national. Le promoteur précise par ailleurs que les fans pourront accéder à tous les matchs en direct gratuitement sur une nouvelle plateforme de streaming. A noter également que pour la première année de la compétition, les clubs seront sélectionnés sur la base d’un ensemble de critères transparents et fondés sur les performances. Par ailleurs, la compétition féminine proposée repose sur les mêmes principes que les ligues masculines, à savoir, des ligues Star et Gold de 16 clubs chacune avec des groupes de 8, des matchs à domicile et à l’extérieur et un minimum de 14 matchs garantis par club et par an. À la fin de la saison, une phase à élimination directe déterminera les championnes de chaque ligue et les clubs promus. Des promotions et relégations annuelles entre les deux ligues et un accès à la Gold League déterminé en fonction des performances obtenues dans le championnat national.

Une diffusion gratuite pour les fans…

Si de nombreuses rumeurs sont d’ores et déjà relayées sur l’identité des futurs participants - l’OM et l’OL seraient notamment intéressés à l’idée de rejoindre le projet (Pablo Longoria, président des Phocéens, a rapidement tenu à démentir cette information) - A22 ajoute que des règles strictes en matière de Fair Play financier et une application transparente de celles-ci seront mises en place pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les clubs participants. Enfin et dans le but d’assurer la stabilité du lancement de ces compétitions, le promoteur précise que les revenus des trois premières années de la nouvelle compétition seront garantis et supérieurs à ceux prévus pour le prochain cycle. Les paiements de solidarité s’élèveront ainsi à 8 % du total, avec un minimum de 400 millions d’euros, soit plus du double du montant distribué par l’actuelle compétition européenne. «Nous pensons que notre proposition créera la compétition de football la plus passionnante d’Europe et, en même temps, un meilleur écosystème pour un football masculin et féminin plus durable. Elle permettra de renforcer les clubs historiques qui aujourd’hui souffrent et luttent pour être compétitifs au niveau international, tout en améliorant la solidité de la pyramide du football», a de son côté assuré Bernd Reichart, patron de A22 Sports.

Interrogé sur cette nouvelle formule, le PDG de la société promotrice de la Super League a, par ailleurs, affirmé que ce projet révolutionnaire visait également à séduire un public précis. «Les jeunes fans, habitués du numérique et avec plein de divertissements possibles, se détournent du football et des compétitions européennes actuelles. Notre message se destine d’abord aux fans: le football est libre», a-t-il ainsi assuré avant d’annoncer la création d’une plateforme de grande envergure (type Netflix ou Meta, ndlr) qui sera financée par de publicités et développée avec partenaires déjà existants à travers le monde pour diffuser gratuitement tous les matchs de la compétition. Doté d’une finesse certaine dans sa communication, Bernd Reichart a finalement conclu son intervention en rappelant son intention de coopérer avec l’ensemble des acteurs du football, à commencer par… l’UEFA. «Notre initiative veut renforcer les clubs, veut leur donner le pouvoir de décider de leur propre destinée mais aussi les renforcer financièrement. Cela renforce aussi les clubs sur le plan financier au sein des ligues domestiques. Cela doit être et cela sera positif pour les ligues domestiques aussi. Nous tendons la main à tous les membres de la famille du football. Depuis 18 mois nous avons conduit un dialogue d’ouverture avec toutes les personnes qui veulent parler des problèmes et des solutions potentielles. Et cela inclut l’UEFA. Je l’ai fait par le passé et je serais ravi de le refaire». Malgré cette main tendue vers l’instance, les désaccords entre les deux parties risquent bel et bien de ressurgir avec rage dans les heures à venir…

Ce qu’il faut retenir en 5 points

1 : la Super League sera répartie en 3 divisions : la Star League, la Gold League et la Blue League, du plus haut niveau au plus bas.

2 : les deux premières divisions seront composées de 16 clubs et divisées en 2 groupes de 8 équipes. La Blue League, troisième division, sera, elle, composée de 32 clubs, répartis en 4 groupes de 8 équipes.

3 : le championnat se divisera en deux parties, une phase de « ligue » et des phases finales, où les meilleures équipes de chaque groupe s’affronteront pour des promotions ou relégations, mais aussi pour le titre.

4 : il y aura 2 relégations et promotions par divisions chaque saison, à l’exception de la Blue League, qui effectuera un roulement de 20 clubs par an.

5 : une diffusion gratuite via une plateforme de streaming dédiée baptisée Unify.