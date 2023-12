Super League : les réactions jubilatoires du Real Madrid et du FC Barcelone

La Cour de justice européenne a rendu son verdict et il a fait mal à l’UEFA et la FIFA. «Les règles de la FIFA et de l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super League, violent le droit de l’Union. Les règles de la Fédération internationale de football association( FIFA) et de l’Union des associations européennes de football (UEFA) soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Super League, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont illégales.»

Renvoyées dans les cordes, l’UEFA et la FIFA vont devoir revoir leur copie, car la justice européenne a ouvert en grand la porte au projet de la Super League. Une conférence de presse du boss de l’agence A22 Sports, promoteur de la compétition, est d’ailleurs annoncée aujourd’hui à 12h. Ce dernier donnera sans doute de plus amples détails sur l’organisation de la Super League, mais en attendant, les deux clubs fondateurs du tournoi ayant résisté à la pression de l’UEFA savourent leur victoire. Le FC Barcelone a en effet été le premier à dégainer un communiqué pour se réjouir de cette décision.

Le Barça et le Real Madrid fêtent leur victoire

« Le FC Barcelone souhaite exprimer sa satisfaction quant à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) approuvant le projet de Super League proposé par A22 Sports. En tant que l’une des forces motrices de la Super League, le FC Barcelone considère que cet arrêt ouvre la voie à une nouvelle compétition de football de haut niveau en Europe en exprimant son opposition au monopole dans le monde du football, et souhaite offrir une proposition de dialogue sur ce que devrait être le modèle de la compétition européenne de l’avenir. Depuis sa fondation en 1899, le FC Barcelone a été un club pionnier dans le monde du sport, menant la promotion et la professionnalisation de ses structures, tant au niveau national qu’international, dans les compétitions masculines et féminines, à partir de sa vocation multisports et de son aspect social. C’est pourquoi, comme il l’a défendu ces dernières années, le Club estime que la durabilité du football européen à moyen terme passe par la création d’un concept tel que celui de l’A22 pour la Super League. Un modèle de compétition qui apporte des solutions au calendrier surchargé et à la surcharge des équipes nationales, qui fait progresser la régulation en termes de fair-play financier entre les équipes en compétition et qui place les joueurs locaux et internationaux et les fans de football au centre du spectacle. Un modèle qui respecte le fonctionnement et la durabilité des compétitions nationales et qui doit faire de la méritocratie des résultats le principal moteur du jeu. »

De son côté, Florentino Pérez s’est adressé aux médias pour célébrer le droit à la liberté des clubs de créer de nouvelles compétitions et a assuré que ce jeudi 21 décembre 2023 marquait un tournant dans l’histoire du football. « Nous nous félicitons vivement de l’arrêt de la CJUE. Dans les prochains jours, nous examinerons de plus près la portée de cet arrêt, qui revêt une grande importance historique. Le football européen ne sera jamais un monopole et, à partir d’aujourd’hui, les clubs seront maîtres de leur destin. Nous nous considérons comme capables de promouvoir les compétitions que nous envisageons. L’Europe des libertés a triomphé. Le droit, la raison et la liberté ont prévalu. Il y a 70 ans, nous avons fait un pas de géant pour le football avec la création de la Coupe d’Europe et aujourd’hui nous avons le devoir de donner au football l’élan dont il a besoin. Elle sera ouverte à tous, elle sera fondée sur le mérite sportif et le respect du fair-play financier. Surtout, elle protégera les joueurs et enthousiasmera les supporters du monde entier. Personne n’a dit qu’il serait facile de mettre fin à un monopole. Nous avons la possibilité d’instaurer une gouvernance transparente, qui coexiste avec les nouvelles technologies. Nous sommes au début d’une nouvelle ère, nous pouvons travailler en toute liberté et sans menaces, dans le but d’innover et d’améliorer le football. À partir d’aujourd’hui, le présent et l’avenir sont enfin entre les mains des clubs et des supporters. Notre destin nous appartient et nous avons devant nous une grande responsabilité. Ce jour marquera un avant et un après, c’est un grand jour pour l’histoire du football. » La suite au prochain épisode.