Gérone : Sávio provoque la colère de son coach

Buteur contre le Rayo Vallecano (3-0), Sávio (19 ans) a contribué au succès de Gérone lors de la 26e journée de Liga. Le Brésilien, prêté par Troyes cette saison, a célébré en enlevant son maillot. Ce qui lui a valu un carton jaune, le quatrième de la saison pour lui. Ainsi, il ne lui en manque plus qu’un avant d’être suspendu, dans un moment charnière de la saison. Un fait qui agace son entraîneur Michel.

La suite après cette publicité

«C’est quelque chose qu’il doit apprendre, car nous avons perdu des joueurs pour cause de suspension. Si c’est à cause d’une blessure ou d’un incident de jeu, nous le comprenons, mais savoir que vous allez recevoir un carton jaune pour avoir enlevé votre maillot… nous n’aimons pas. Il a beaucoup de choses à améliorer et, évidemment, c’est l’une d’entre elles», a réprimé Michel lors d’un entretien accordé à DAZN.