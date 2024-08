L’incroyable anecdote de Clément Chantôme à Toulouse

Vous souvenez-vous de Clément Chatôme ? L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a arrêté sa carrière de footballeur il y a quelques semaines, après une ultime expérience à Chartres (N3). Devenu, dans la foulée, directeur sportif du club chartrain, Chantôme est revenu, pour L’Équipe, sur ses souvenirs du championnat de France. Prêté à Toulouse par le PSG à l’été 2013, l’ex-milieu de terrain voulait faire bonne impression dans le vestiaire du TéFéCé. En vain.

« Quand je débarque à Toulouse, je n’avais jamais quitté le PSG. C’est un mardi et on joue le vendredi à Monaco (0-0, le 23 août). À Louis-II, je me prépare et je n’ai pas mes chaussures. Je demande à l’intendant où elles sont. Et là, il me dit qu’à Toulouse, ce sont les joueurs qui s’occupent de leurs chaussures… On a dû aller m’en acheter une paire en urgence. Moi qui étais un joueur discret et respectueux, je suis d’entrée passé pour un con et un prétentieux », a lâché Chantôme. Il a tenté de faire profil bas et de ne pas se faire remarquer, mais se fut raté.