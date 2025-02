Le problème insolite de Neymar, lié… à ses voitures

Neymar imaginait peut-être ses débuts avec Santos plus réussis. S’il est parvenu à marquer son premier but et à offrir sa première passe décisive contre Água Santa lundi, l’ancien Parisien est souvent marqué à la culotte par ses adversaires, peine à s’exprimer avec le club qui l’a formé et doit faire face à l’hostilité des supporters adverses lors des déplacements de son équipe. En plus de ces performances en demi-teinte, le joueur de 33 ans doit faire face à un autre problème, loin des terrains : il ne peut pas faire venir sa collection de bolides au Brésil.

La suite après cette publicité

Tout au long de sa carrière, l’attaquant a acquis de très nombreux véhicules de marques prestigieuses : Rolls-Royce, Aston Martin, Bentley, Lamborghini… Si l’ailier gauche apprécie sûrement conduire sa flotte, il n’a pu mettre les mains sur le volant d’aucune de ses automobiles depuis son retour. Sport explique que la législation brésilienne interdit l’importation de véhicules d’occasion pour protéger l’industrie locale et éviter la concurrence déloyale. Seuls les véhicules de plus de trente ans sont autorisés à y entrer, car ils sont considérés comme des véhicules de collection. Reste désormais à voir si la star de Santos pourra bénéficier d’une dérogation liée à son statut, ou si la justice se montrera ferme.