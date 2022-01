Guinée - Gambie : les compositions sont là

Les huitièmes de finale de la CAN 2021 se poursuivent après les qualifications du Burkina Faso et de la Tunisie. Ce lundi débute avec un duel entre la Guinée et la Gambie. Le Sily National opte pour un 3-5-2 avec Aly Keita dans les buts. Devant lui, Saidou Sow, Mohamed Aly Camara et Ibrahima Sory Conté forment la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Ibrahima Cissé et Pa Konaté tandis qu'on retrouve Ilaix Moriba, Aguibou Camara et Amadou Diawara dans l'entrejeu. Enfin, Mohamed Bayo et José Kanté sont associés en attaque.

De son côté, la Gambie s'organise dans un 4-3-3 où Boubacar Gayé figure comme dernier rempart. Devant lui, Saidy Janko, James Gomez, Omar Colley et Ibou Omar Touray forment la défense. Positionné en sentinelle, Sulayman Marreh est accompagné dans l'entrejeu par Yusupha Bobb et Ebrima Darboe. Enfin, Ablie Jallow, Musa Barrow et Modou Barrow constituent le trio offensif des Scorpions.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Guinée : Keita - Sow, M. Camara, Conté - Cissé, Moriba, A. Camara, Diawara, Konaté - Bayo, Kanté

Gambie : Gayé - Janko, Gomez, Colley, Touray - Darboe, Marreh, Bobb - Jallow, Mu. Barrow, Mo. Barrow