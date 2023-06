Manuel Ugarte confirme son arrivée au PSG

La suite après cette publicité

L’information n’a pas encore été officialisée par le Paris Saint-Germain et le Sporting Portugal (cela sera fait le 1er juillet pour des raisons comptables), mais les Rouge et Bleu ont bel et bien recruté le milieu de terrain Manuel Ugarte pour 60 M€ (montant de sa clause libératoire). Le joueur vient d’ailleurs de le confirmer lui-même, alors qu’il s’apprête à passer des vacances en Uruguay.

« La vérité, c’est qu’il faut maintenant se reposer un peu et tout commencer au PSG. Je vais dans un club géant, je ne l’ai pas encore réalisé, mais je vais essayer de tout casser. C’est vrai que Messi s’en va. Cela aurait été incroyable de jouer avec lui, mais c’est le football. Je suis très heureux », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Record.

