Bayern Munich : Julian Nagelsmann prépare une révolution colossale

Julian Nagelsmann est déjà au boulot ! Choisi par le Bayern Munich pour succéder à Hans-Dieter Flick le 27 avril dernier, le technicien âgé de 33 ans va pouvoir apposer sa patte sur un effectif bâti pour jouer sur tous les tableaux. Et d'après les informations de Bild ce mercredi, l'ancien coach de Leipzig a déjà de nombreuses idées en tête pour révolutionner son équipe. Ces dernières semaines, il a planché sur la saison prochaine.

Nagelsmann veut mettre en place de nouveaux systèmes

Après avoir échangé avec plusieurs joueurs de Munich, dont Joshua Kimmich et Leon Goretzka, il s'est ensuite penché sur ce qu'il préfère : le jeu. Selon le média allemand, son objectif est de faire évoluer la formule 1 bavaroise, habituée à évoluer en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Pour cela, il veut introduire un nouveau système, à savoir le 3-5-2. Il se réserverait aussi la possibilité d'opter pour un 3-4-3. Le but est que son équipe soit moins prévisible et puisse avoir plusieurs options pour surprendre ses adversaires.

Nagelsmann souhaite par la même occasion améliorer la stabilité défensive du Bayern Munich. Une formation qui a encaissé 44 buts l'année dernière en championnat. Trop pour le nouvel homme fort du club. C'est donc avec joie qu'il pourra compter sur Dayot Upamecano, qu'il a dirigé à Leipzig. D'après Bild, il compte notamment l'associer à Lucas Hernandez. Outre Alphonso Davies, Benjamin Pavard et Niklas Süle, Serge Gnabry entre aussi dans ses plans défensifs.

Un mercato à bien gérer

En effet, l'idée serait de le recycler de temps à autre en tant qu'arrière ou piston à droite. A tout cela, il faut ajouter que Julian Nagelsmann doit gérer un mercato d'ores et déjà animé. David Alaba, Jérôme Boateng ou encore Javi Martinez ont notamment quitté le club. D'autres éléments, eux, sont aussi concernés par le marché des transferts. En fin de contrat en 2022, Corentin Tolisso ne sera pas retenu. La Juventus est très intéressée par son profil. Pour Kingsley Coman, la donne est différente.

Les Allemands ont discuté prolongation durant des semaines. Mais ils se heurtent à un mur puisque Pini Zahavi, l'agent du joueur, réclame un salaire de 17 M€ pour son poulain. Soit le double de ce qu'il touche actuellement. Ce qui est trop pour le Bayern Munich, qui ne fermerait plus la porte à un départ. Manchester United et Chelsea sont sur le coup. Dans la même situation contractuelle, Robert Lewandowski n'est pas contre changer d'air. Le Real Madrid, Chelsea et le PSG seraient des prétendants.

Deux possibles renforts

Des dossiers à gérer pour un club qui ne veut pas lâcher ses stars et ne compte pas faire de folies. Le président, Herbert Hainer, a expliqué récemment : «à l'exception de Dayot Upamecano (42,5 M€, ndlr), il n'y a plus de gros transferts possible pour nous cet été. Nous avons signé Omar Richards (qui arrive libre de Reading, ndlr) et sept joueurs prêtés sont de retour. L'objectif est de renforcer l'équipe à tous les niveaux. La qualité (du groupe) est si élevée que nous n'avons pas besoin d'autres transferts de haut niveau».

Malgré tout, Nagelsmann et le Bayern ont établi deux priorités. Même si des joueurs peuvent jouer à ce poste-là dans une défense à trois, quatre ou cinq selon les phases de jeu (comme expliqué au-dessus), un élément polyvalent pouvant jouer latéral droit est toutefois recherché. Denzel Dumfries (PSV) est apprécié. Des contacts auraient déjà été établis avec son agent Mino Raiola. Les pensionnaires de l'Allianz Arena souhaiteraient également mettre la main sur un ailier. Julian Nagelsmann a donc du pain sur la planche, lui qui va profiter de quelques jours de vacances mérités avant de reprendre le chemin de l'entraînement.