Lille - Le Havre : les compositions officielles

Lille comme Le Havre espère retrouver le chemin de la victoire ce samedi. À 17h, les Dogues, battus par l’Olympique Lyonnais en Coupe de France (2-1) et par le Paris Saint-Germain en championnat (3-1) la semaine passée, reçoivent les Ciel et Marine, sans victoire depuis quatre matches toutes compétitions confondues, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Le LOSC, qui concourt avec le haut du tableau, se trouve qu’à trois points de l’AS Monaco et du podium tandis que le HAC, qui bataille pour garder sa place dans l’élite, compte cinq longueurs d’avance sur la zone de relégation. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h.

Pour ce match, Paulo Fonseca aligne un 4-2-3-1 avec Chevalier dans les buts, Santos-Yoro-Alexsandro-Ismaily en défense, le duo André-Bentaleb au milieu de terrain, Ounas et Cabella sur les ailes et, enfin, Angel Gomes en soutien de David, seul en pointe. Zhegrova et Yazici débutent sur le banc tandis que Cavaleiro, Diakité, Ilic, Miramon et Umtiti sont toujours blessés. Luka Elsner opte, lui, pour un 4-4-2 avec Desmas dans les cages, Sanganté-Youte-Lloris-Operi pour l’arrière-garde, Kechta et Touré dans l’entre-jeu, Casimir et Joujou sur les ailes et, enfin, Ayew et Grandsir sur le front de l’attaque. Bayo, lui, n’est pas autorisé à jouer aujourd’hui puisqu’il est prêté par le LOSC.

Les compositions d’équipes :

Lille : Chevalier - Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily - André, Bentaleb - Ounas, Gomes, Cabella - David

Le Havre : Desmas - Sanganté, Youte, Lloris, Operi - Casimir, Kechta, Touré, Joujou - Ayew, Grandsir