EdF : Ousmane Dembélé et les joueurs surpris par les choix de Deschamps

Ce vendredi soir face au Portugal, Didier Deschamps a décidé de prendre tout le monde à contre-pied en dégainant un 4-4-2 losange. Une décision qui a autant surpris les observateurs que les joueurs d’après Ousmane Dembélé. «Nous aussi, il nous réserve beaucoup de surprises. On s’est dit qu’on allait jouer en 4-3-3 comme lors des huitièmes de finale et on s’est mis en losange. C’est comme ça. Après, on s’adapte. On reste solidaire et on se parle sur le terrain. La tactique a payé aujourd’hui».

L’autre choix fort de la part du sélectionneur des Bleus, c’est la titularisation de Randal Kolo Muani à la place de Marcus Thuram au poste de numéro neuf. L’attaquant du Paris Saint-Germain, à l’origine du but contre son camp de Vertonghen face à la Belgique en huitièmes de finale, pourrait bien être à nouveau reconduit aux côtés de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque face à l’Espagne, mardi prochain. À moins que Didier Deschamps n’innove à nouveau face à la Roja…