OL : Dejan Lovren soutient Mohamed Salah

Ancien coéquipier de Mohamed Salah, Dejan Lovren s’était envolé du côté de Liverpool entre 2014 et 2020 en remportant notamment la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020. Aujourd’hui de retour à l’Olympique Lyonnais, le défenseur central de 34 ans a réagi l’actualité de son ex-partenaire Mohamed Salah (31 ans), qui a été critiqué par certains fans pour avoir publié une photo d’un sapin de Noël, accompagné d’un message appelant à la paix lors du conflit israélo-palestinien.

La suite après cette publicité

Et le défenseur croate a tenu à défendre Mohamed Salah, via un message publié sur X. «Je savais que Mo (Salah) avait un bon cœur, mais le fait qu’il se mette à afficher un arbre de Noël dans sa maison montre à quel point son cœur et son esprit sont ouverts à chacun d’entre vous, mes chers amis. Il montre de l’amour et de l’affection pour des gens qui n’ont pas de famille dans des moments de guerre et de haine. Son amour et sa force le rendront toujours spécial, c’est pourquoi Dieu l’a béni. Il sait qu’il fait ce qu’il faut. Ne le jugez donc pas. Au contraire, montrez-lui du respect. Que Dieu te bénisse Mo», a ajouté le joueur lyonnais.