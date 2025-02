LOSC : les touchantes révélations de Nabil Bentaleb sur son incroyable retour

Revoir Nabil Bentaleb sur un terrain de foot apparaissait comme un fantasme. C’est pourtant une réalité à laquelle il va falloir se préparer. Autorisé à reprendre la compétition par la commission médicale de la Fédération Française de Football, dont l’un des membres a été intégré au processus de retour à la compétition au même titre que des cardiologues hollandais, belges et suisses, le milieu de terrain a déjà effectué son retour à l’entraînement cette semaine. Il a même été accueilli par le personnel du club par une haie d’honneur. En France, c’est une première pour un sportif de haut niveau après un arrêt cardio-respiratoire.

«Le plus important c’est sa santé. Avec le cardiologue qui avait eu le cas Eriksen, et en cas de moindre problème, on arrêtait immédiatement. Il y a eu des hauts et des bas mais Nabil n’a jamais lâché, rejoue Olivier Létang lors du point presse ce vendredi célébrant le retour de l’international algérien. Le processus a été long pourtant. Parfois, il était seul aux Pays-Bas mais on avait un rêve que Nabil rejoue avec le maillot du LOSC.» C’était pourtant loin d’être gagné suite à l’accident du 18 juin dernier. «Je me suis réveillé deux jours plus tard et que j’ai pris conscience de ce qui était arrivé. On me l’a dit. J’ai été bien entouré, plein de personnes bienveillantes.»

Soutenu par Christian Eriksen et Tom Lockyer

Il a d’abord fallu du repos, beaucoup de repos, mais déjà dans sa tête, Bentaleb nourrit le fol espoir de revenir sur un terrain de football professionnel. En France, ça n’est jamais arrivé, autant pour des raisons médicales que de risques sur la santé et d’assurance. Mais les exemples récents vus à l’étranger ont permis de nourrir ce rêve. Le joueur de 30 ans et le LOSC ont alors entamé des démarches et un suivi particulièrement strict avec un groupe d’experts (médecins, cardiologues). «Résumer les 8 derniers mois en quelques phrases n’est pas simple, concède le milieu de terrain. L’essentiel était de garder le cap et l’objectif de retrouver les terrains et la compétition. J’ai été très bien entouré par les cardiologues et le club pour être en sécurité.»

Il a fallu passer par plusieurs étapes dans ce processus médical, mais aussi vivre des moments de flottement. «Tu traverses énormément de choses avec des hauts et des bas. Je me suis découvert une nouvelle personnalité, une autre forme de force mentale. J’ai eu des doutes, avant même que ça commence. J’ai parlé avec Eriksen, Tom Lockyer aussi. J’étais dans le flou, ils m’ont aidé, dit quoi faire, m’ont rassuré ce qui allait arriver.» Comme le joueur de Manchester United et de Luton Tomwn, «des sources d’inspiration», tous deux victimes d’un arrêt cardiaque en plein match, Bentaleb est désormais équipé d’un défibrillateur sous-cutané.

Un retour possible dès ce week-end ?

«Il n’y a pas de craintes. Il a juste fallu s’adapter mais je ne suis pas dérangé au quotidien», assure le revenant, qui a multiplié les différentes conditions d’exercice physique pour être certain que son coeur tolère les efforts. «Le risque zéro n’existe pas. Je suis conscient de ce qu’il s’st passé. On a évalué beaucoup de choses, je me suis retrouvé dans toutes les configurations physiques, de travail sous fatigue notamment, tout va bien.» Après huit mois d’arrêt mais à énormément travailler physiquement dans le cadre de son processus, et de son retour à la compétition, «la forêt je la connais par cœur maintenant» s’amuse-t-il, le précieux sésame est arrivé. Il est autorisé à revenir sur un terrain professionnel.

«Je n’y croyais pas. J’ai tellement attendu ce moment que ce n’était pas réel. C’est un travail de longue haleine, de toute l’équipe. Avoir ce feu vert, c’était une délivrance. On peut se projeter maintenant pour aller de l’avant.» Le voilà diablement affûté, de ce qu’ont pu apercevoir les observateurs, accueilli en grandes pompes par le groupe et le staff qui n’ont jamais cessé de le soutenir. Reste à savoir quand on le reverra sur une pelouse de Ligue 1. «J’espère bientôt. La décision appartient au coach mais j’ai travaillé dur pour revenir» et à Létang d’en rajouter une couche avec le sourire. «Il est autorisé à rejouer. Dès ce week-end.»