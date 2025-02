Lille : Nabil Bentaleb autorisé à rejouer en compétition

C’est un énorme soulagement pour Nabil Bentaleb et le LOSC. Victime d’un arrêt cardio-respiratoire en juin 2024, le milieu de terrain âgé de 30 ans n’était pas sûr de pouvoir reprendre sa carrière de footballeur. Les rumeurs sur une possible fin de carrière avaient d’ailleurs poussé Lille à sortir du silence. «Le LOSC est choqué et surpris que ces sujets soient mis sur la place publique. Comme il l’avait déjà fait, le LOSC appelle d’abord au respect le plus absolu de la vie privée et de la confidentialité des informations médicales personnelles. Il invite ensuite chacun à faire preuve de patience, de prudence et de mesure sur des sujets sensibles, confidentiels, pour lesquels il n’y a à ce jour aucune réponse à apporter.»

Deux mois plus tard, le club nordiste annonçait que son joueur allait mieux, mais se refusait à donner une date de retour. Combatif, Bentaleb a dû se soumettre aux tests de la commission médicale de la FFF pour savoir s’il était autorisé ou non à reprendre son métier. Ce soir, les Dogues nous ont apporté une très bonne nouvelle. Nabil Bentaleb va enfin pouvoir rechausser les crampons.

Un énorme soulagement

«Ce soir, la commission médicale de la Fédération Française de Football se réunissait afin de constater l’évolution de la situation médicale de Nabil Bentaleb et de statuer sur son avenir personnel et sportif. Au regard des derniers examens et résultats médicaux, la commission s’est prononcée positivement et a rendu un avis favorable en vue de la reprise de la pratique du football en compétition du joueur. Le Club, ses dirigeants, le staff et les joueurs, sont extrêmement heureux de partager cette très belle nouvelle. En premier lieu, ils pensent à Nabil ainsi qu’à ses proches, aujourd’hui pleinement rassurés sur la santé du Lillois. Ensuite, et c’était le vœu le plus cher de Nabil, le Club se réjouit de voir son joueur être autorisé à retrouver dès demain ses coéquipiers à l’entraînement, et à pouvoir envisager un retour prochain à la compétition. Victime d’un arrêt cardio-respiratoire en juin 2024, Nabil Bentaleb s’est montré depuis le premier jour extrêmement combatif face à cette épreuve et déterminé. Son objectif était clair : continuer à vivre le football, l’exercice de sa passion et de son métier. Cet état d’esprit positif et conquérant, alors que Nabil – en collaboration avec le Club - a veillé à maintenir parallèlement une préparation physique adaptée, va désormais lui permettre de retrouver les terrains, aux côtés de ses coéquipiers, au plus haut niveau et sous le maillot du LOSC. Nabil, nul doute que le peuple Lillois se réjouit déjà de pouvoir, bientôt, t’accueillir et t’acclamer de nouveau à la Decathlon Arena. Le Club tient enfin à profiter de cette communication pour remercier l’ensemble des personnes qui ont permis le retour de Nabil», indique le communiqué.

Un sentiment de joie partagé par le président Olivier Létang. «C’est un réel bonheur, d’un point de vue personnel et humain d’abord, de recevoir ce soir cette nouvelle pour Nabil, pour sa famille, après la longue et difficile épreuve qu’ils ont traversée. La peur, le doute, laissent aujourd’hui place à l’optimisme et au plaisir de voir Nabil retrouver la santé ainsi que la possibilité de faire simplement ce qu’il aime par-dessus tout, à savoir jouer au football. J’avais exprimé il y a quelques mois le rêve que nous nourrissions de voir Nabil retrouver les terrains et grâce à une force de caractère et une détermination admirables, ce rêve devient réalité aujourd’hui. Le Club a veillé à rester au plus proche de Nabil ces 9 derniers mois, on ne s’est jamais quitté, mais je dois dire néanmoins que nous sommes heureux et émus de pleinement nous retrouver aujourd’hui, de revoir Nabil sur les terrains de Luchin et bientôt au stade avec ses coéquipiers et nos supporters». Reste maintenant à savoir quand Bentaleb fera son grand retour sur les terrains de Ligue 1.