EdF : Didier Deschamps évoque la concurrence entre Griezmann et Nkunku

Auteur de deux passes décisives lors des trois derniers matches des Bleus, Christopher Nkunku a gagné des points auprès de Didier Deschamps et à quelques mois du Mondial 2022, au Qatar. Des performances à l'opposé d'un méconnaissable Antoine Griezmann, à des années lumières de ce qu'il proposait lors des dernières années avec les Bleus. De son côté, le sélectionneur des Bleus assure pourtant qu'il s'agit de deux profils bien différents.

«Griezmann et Nkunku ? Ce sont deux profils différents. Christopher est peut-être plus attaquant qu'Antoine, qui aime bien être à la construction. Sur le plan athlétique, ce n'est pas la même chose. Non pas que Christopher soit maladroit avec ses pieds, il a du jump, peut aller dans la profondeur. Antoine peut le faire, mais il est plus dans l'animation et la construction du jeu», a-t-il expliqué en conférence de presse, ce dimanche, à la veille du dernier match du rassemblement contre la Croatie (20h45).