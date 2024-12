Tottenham n’y arrive plus du tout

La tête des mauvais jours. Jeudi soir, après la défaite de Tottenham sur la pelouse de Bournemouth (1-0, 14e journée de Premier League), Ange Postecoglou est apparu un peu tiraillé en conférence de presse. Le technicien grec n’a pas apprécié ce qu’il a vu sur le terrain et ça se comprend. Son équipe n’a jamais vraiment existé lors de cette nouvelle déconvenue. Il avait fait le choix de reposer son capitaine Heung-min Son au coup d’envoi pour privilégier les titularisations de Solanke, Kulusevski et de Johnson. Ça ne s’est pas avéré payant.

Les dix premières minutes exceptées, les Spurs ont eu un mal fou à se montrer dangereux. L’entrée de Son à l’heure de jeu n’a pas changé grand-chose, malgré un léger réveil qui n’a pas fait long feu. Le Coréen s’est certes vu refuser un but pour hors-jeu, mais l’action a été enclenchée suite à une perte de balle des Cherries dans leur moitié de terrain. « Quand vous venez ici, la seule chose que vous savez, c’est que ce sera un match difficile à cause des conditions et de la façon dont ils jouent pour garder le contrôle tout au long de la partie », retraçait Postecoglou après la défaite.

Tottenham craque trop facilement

« J’ai trouvé que nous avions bien commencé le match pourtant », assurait au passage le coach. Mais comme souvent depuis le début de la saison, Tottenham a rapidement craqué en premier, une nouvelle fois sur coup de pied arrêté. Oublié au second poteau, Dean Huijsen en a profité pour inscrire le seul but du match. Le club de Londres a passé les 75 dernières minutes à courir après le score et c’est finalement Ben Forster qui s’est employé à maintenir les siens en vie dans cette rencontre. Bournemouth est certes redoutable à domicile, mais les Spurs ont été les artisans de leur propre chute.

« Alors leur donner un but est tout simplement…, rageait Postecoglou toujours agacé par ce qu’il venait de voir sur le terrain. C’est de la folie de notre part. Pas seulement parce qu’il s’agit d’un coup de pied arrêté. Nous en avons concédé à plusieurs reprises cette année avec des ballons qui arrivaient dans la surface, et nous en payons le prix fort. Les supporters sont déçus, à juste titre. Ils m’ont fait part de leurs commentaires, et je pense qu’ils ont été pris en compte. » En effet, la gronde commence à se faire de plus en plus sentir du côté des fans.

Des problèmes de régularité et de blessures

C’est la conséquence des mauvais résultats du début de saison. Malgré 150 M€ dépensés cet été et après un premier exercice encourageant sous la houlette de l’ancien entraîneur du Celtic (la fin de saison avait été plus compliquée également), Tottenham galère. Le club est 10e de Premier League et a déjà perdu 6 fois en championnat. C’est surtout l’irrégularité qui caractérise cette équipe, capable du meilleur (4-0 contre Manchester City, 3-0 face à MU, 4-1 sur Aston Villa), comme du pire (défaite 1-2 à domicile face à Ipswich, 0-1 à Crystal Palace). Mais forcément, l’équipe n’avance pas au classement.

Bien sûr, il y a des raisons à cela, comme les nombreuses blessures. Vicario, Romero, Van de Ven, Richarlison, Odobert sont tous à l’infirmerie pour un moment. Ben Davies les a rejoints hier, touché aux ischios. Bentancur a lui écopé d’une suspension de 7 matchs pour des propos racistes à l’encontre de Son. Les hautes ambitions des Spurs en début de saison, tant sur le plan national qu’en Ligue Europa (Tottenham est actuellement 9e), ne collent plus vraiment avec l’effectif actuel, très amoindri. Le mercato pourrait permettre d’insuffler un nouvel élan, ce que souhaite Postecoglou, alors que se profile la réception périlleuse de Chelsea ce dimanche (17h30), une équipe en grande forme.