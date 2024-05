Tottenham : face à la crise, le grand chambardement d’Ange Postecoglou se prépare !

Comment quantifier la saison de Tottenham ? Partis très bien sous l’impulsion d’un Ange Postecoglou parfaitement à l’aise dans son nouveau rôle, les Spurs ont perdu le fil de leur excellent début de saison. Pourtant, tout a basculé le 6 novembre dernier. Recevant Chelsea pour confirmer plusieurs semaines de haute voltige avec un coach qui enchaînait les titres d’entraîneur du mois en Premier League (trois, ndlr), les Londoniens ont craqué face à leurs voisins. Sèchement battus, ces derniers ont également reçu deux cartons rouge et perdu de nombreux cadres sur blessure ce soir-là. Un premier tournant dans une cuvée atypique, car, dans la foulée, Tottenham n’a pas gagné durant quatre rencontres.

Ange Postecoglou réclame de grands changements à Tottenham

Une disette qui a forcément creusé l’écart entre les coéquipiers de Heung-min Son et la crème de l’élite anglaise. Désormais cinquième en Premier League, le club londonien n’a pas grand-chose à jouer pour la fin de saison. Bénéficiant d’une avance confortable sur ses poursuivants, les Spurs sont trop loin d’Aston Villa pour aller gratter une qualification en Ligue des Champions. Une situation maussade qui vient confirmer le sentiment amer de cette édition 2023-2024 pour Tottenham. Capable de réaliser de grandes prestations, la bande à Guglielmo Vicario a connu aussi d’énormes passages à vide. C’est actuellement le cas en championnat avec trois défaites de suite avant de se déplacer à Anfield pour y affronter Liverpool ce dimanche (17h30).

Forcément, cette situation agace Ange Postecoglou. L’entraîneur, arrivé l’été dernier en provenance du Celtic Glasgow, est presque irréprochable pour sa première saison au très haut niveau. Soucieux de voir le club mettre toutes les chances de son côté pour aller de l’avant, ce dernier a d’ailleurs mis un sérieux coup de pression à ses dirigeants en conférence de presse ce vendredi : «nous avons besoin de changement. Le changement doit se produire. Nous prenons une tout autre direction, mais nous nous attendons à ce que les mêmes personnes y participent. Cela n’arrivera pas. Nous avons eu deux fenêtres (de transfert) et nous avons eu quelques développements de joueurs, c’est certain, mais quand je dis que nous avons encore un long chemin à parcourir, c’est de cela que je parle.»

Un mercato estival qui s’annonce animé

N’ayant visiblement pas l’habitude de s’arrêter aux paroles, le tacticien de 58 ans s’activerait également en interne pour pousser tout le monde à préparer l’été à Londres. De ce fait, The Telegraph indique que les Spurs auraient deux plans pour le mercato qui arrive. L’un serait sans Ligue des Champions, l’autre avec. Dans tous les cas, Tottenham a ciblé trois joueurs qui ne seront pas retenus cet été en cas d’offre. En délicatesse depuis son arrivée dans la capitale, Richarlison ne sera pas épargné tout comme Emerson Royal dont les performances ne font pas l’unanimité. Le chantier prioritaire ciblé par Postecoglou est le milieu de terrain. Homme de devoir expérimenté et qui rend encore de loyaux services, Pierre-Emile Hojbjerg ne rentre plus dans les plans des Spurs, qui le laisseront filer cet été à un an de la fin de son contrat.

Le cas d’Yves Bissouma est différent. Impressionnant cette saison, le milieu malien est important pour Tottenham qui n’est pas totalement fermé à l’idée de s’en séparer en cas de belle offre, selon nos confrères d’outre-Manche. Sur les départs à prévoir, Postecoglou a affirmé qu’il ne ferait pas dans les sentiments : «nous avons déjà pris des décisions difficiles, nous avons laissé certains joueurs expérimentés quitter le club au début de l’année, certains par choix. Mais encore une fois, j’ai l’impression que si nous voulons vraiment changer, cela signifie un changement. Vous devez prendre des décisions. C’est juste que nous allons jouer d’une certaine manière, nous allons nous entraîner d’une certaine manière et nous allons avoir un certain état d’esprit, et ce n’est pas pour tout le monde.» Dans le sens des arrivées, le média indique que plusieurs noms sont déjà sur la table de l’état-major londonien. Conor Gallagher, Raphinha, Tosin Adarabioyo, Amadou Onana ou encore Samuel Iling-Junior sont ainsi pistés. Le message est clair : Ange Postecoglou va encore plus métamorphoser Tottenham dans les mois à venir.