Ligue 1 : Brest frustre Lille au terme d’une rude bataille

En attendant le multiplex dominical ainsi que les rencontres de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain, Brest et Lille ouvraient le bal ce dimanche à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Bien que battu d’une courte tête par Lens le week-end dernier, le Stade Brestois entendait reprendre sa marche en avant et creuser l’écart sur ses principaux poursuivants. Au sortir d’un nul frustrant sur ses terres contre Rennes, le LOSC espérait profiter du faux pas des Sang et Or à Bollaert pour se rapprocher un peu plus de la Ligue des Champions. De part et d’autre, aucun gros changement n’était à notifier pour cette rencontre, Fonseca s’appuyant sur un trio offensif composé de David, Zhegrova et Haraldsson tandis que son homologue optait pour Satriano en pointe, soutenu par Del Castillo, Camara et Pereira Lage.

Devant son public, Brest ne tardait pas à prendre les choses en main. Auteur d’une bonne entame de partie, le club finistérien monopolisait la possession du ballon et allumait la première mèche par l’intermédiaire de Magnetti, contré par un défenseur lillois (2e). Présent très haut à la récupération, le SB29 maintenait la pression sur son adversaire qui faisait le dos rond. À la 18e minute de jeu, les Dogues se montraient enfin via Haraldsson. À l’affût aux abords de la surface, l’Islandais forçait Bizot à se détendre pour écarter le danger. Au sortir d’un long round d’observation où les deux équipes ont fait preuve de prudence, Brest était proche d’ouvrir la marque. Percutant sur la gauche, Camara s’infiltrait dans la surface et centrait en direction de Del Castillo. Bien placé, le meneur de jeu du SB29 enveloppait une frappe qui venait mourir sur le poteau droit de Chevalier, visiblement battu sur l’action (28e). Dans la foulée, Lille réagissait par Zhegrova. Lancé par David, le Kosovar voyait quant à lui sa tentative être stoppée par Bizot, impeccable dans sa sortie (31e).

Respectant leur plan de jeu respectif à la lettre, Brest et Lille rejoignaient les vestiaires sur un score de parité et au terme d’un premier acte tout aussi plaisant qu’équilibré. On pensait alors que la partie pouvait basculer d’un côté comme de l’autre au retour des vestiaires. Alors que Bentaleb envoyait de peu le cuir au-dessus du cadre de Bizot, Satriano manquait à son tour de précision sur une tête plongeante (52e). Les deux formations se rendant coup pour coup, le rythme s’intensifiait en marge de l’heure de jeu. À l’issue d’un mouvement collectif rondement mené, Zhegrova mettait encore à contribution Bizot, auteur d’une énième parade décisive (56e). S’il semblait peu à peu prendre l’ascendant sur son homologue breton, le LOSC ne parvenait pas à concrétiser son temps fort, se heurtant à un Bizot toujours aussi vigilant sur sa ligne (62e). Mais à force de subir, Brest finissait par plier.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Brest 47 26 16 13 8 5 36 20 4 Lille 43 26 14 11 10 5 37 23

Sur une phase de transition, Gomes adressait une passe cachée à David. Après avoir repiqué dans l’axe, le Canadien croisait sa frappe pour prendre à contre-pied Bizot et ouvrir la marque pour les Dogues (0-1, 67e). Auteur de son 15e but de la saison en Ligue 1, l’attaquant lillois aurait pu doubler la mise sans une nouvelle intervention du portier néerlandais (71e). Mené au score, Brest se devait de remettre le pied sur le ballon pour espérer revenir dans cette partie toujours aussi ouverte. Jouant le tout pour le tout, les Ty-Zefs égalisaient grâce à Satriano. Alerté dans la surface lilloise, Lala résistait au duel avec Yoro et servait l’Uruguayen au point de penalty. Lancé, le numéro 7 des Ty-Zefs ne laissait aucune chance à Chevalier (1-1, 80e) avant de céder sa place, blessé sur l’action. Infranchissable, Bizot écœurait des Dogues très entreprenants, d’abord en claquant au-dessus de sa barre une tentative lointaine nordiste (87e) puis en fermant la porte devant Ounas (88e). Ainsi, Brest et Lille se quittaient bons amis. Au classement, Brest cède du terrain à Monaco, qui, à l’occasion de passer devant la formation bretonne en cas de succès sur Lorient, ce dimanche. Frustré, le LOSC gagne néanmoins une place et intègre le top 4.