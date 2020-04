Juventus : les révélations d'Emre Can sur ses derniers mois difficiles à Turin

En difficulté durant la première partie de saison à la Juventus, Emre Can a décidé d'aller voir ailleurs lors du dernier mercato hivernal, lui qui a été prêté au Borussia Dortmund. Depuis, le club allemand a été séduit par le milieu de terrain et s'est donc définitivement attaché les services de ce dernier. Interviewé par Sport Bild, l'international allemand est donc revenu sur sa période compliquée à Turin il y a quelques mois : «ces derniers mois ont été très difficiles pour moi. La saison dernière, j'étais un élément important de l'équipe. Nous avons mérité de gagner le championnat et j'ai également joué de très bons matches en Ligue des Champions. Le nouvel entraîneur ne m'a pas du tout donné une chance équitable, mais globalement, ce fut quand même un grand moment à Turin. Ce chapitre est maintenant définitivement terminé !»

En effet, avec l'arrivée de Maurizio Sarri sur le banc de la Vieille Dame, Emre Can n'a plus beaucoup joué (seulement huit petites apparitions en Serie A d'août à janvier). Car le principal concerné n'a même pas pu se montrer en Ligue des Champions puisqu'il n'a pas été sélectionné dans la liste des Bianconeri pour la compétition européenne. Du coup, le joueur de 26 ans a tenté d'oublier tout ceci. «J'ai créé ma propre Ligue des Champions. J'ai décidé de visiter les institutions sociales les jours de match. Je suis allé dans des arches et hôpitaux pour enfants. Ce n'était pas facile d'aller là-bas. Je ne savais pas si j'avais le droit d'y rire ou si je devais être triste. Mais les enfants étaient très heureux là-bas et étaient contents de me voir. Cela m'a aidé à relativiser mes soucis de football», a poursuivi le joueur du BvB.