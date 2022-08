Le PSG fixe le prix de Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain pose ses conditions. Depuis l'arrivée du duo Luis Campos (en tant que conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi) - Christophe Galtier (qui a succédé à Mauricio Pochettino sur le banc), les joueurs sont prévenus et savent que plus aucun cadeau ne leur sera fait. En interne, les consignes concernant les contours du groupe parisien sont claires, et les indésirables sont invités à se trouver un nouveau point de chute.

C'est évidemment le cas de Mauro Icardi (29 ans), qui n'a plus débuté un match de Ligue 1 depuis le 23 janvier dernier, et qui n'a d'ailleurs pas inscrit la moindre réalisation en 2022 avec les Rouge et Bleu. Le buteur argentin, sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, fait en tout cas partie du groupe convié à s'entraîner l'après-midi aux côtés des autres joueurs sur lesquels l'entraîneur francilien ne compte plus. Mais voilà, le gros salaire de Mauro Icardi (près de 10 M€ par an) est un frein pour beaucoup d'écuries pouvant potentiellement être intéressées, surtout au regard de ses performances décevantes.

Icardi vendu 2 fois moins cher que son prix d'achat ?

Alors que Galatasaray semble très chaud sur la piste menant à l'international albiceleste (8 sélections, 1 but), et que Manchester United lorgne également ce dossier, La Gazzetta dello Sport indique ce mardi qu'un autre club turc, Fenerbahçe, suit de près les événements autour de Mauro Icardi. Mais le journal au papier rose révèle surtout les intentions du champion de France en titre d'ici la fin du mercato estival 2022.

Le média italien assure que le Paris SG est prêt à prêter son numéro 9 cet été, tout en incluant une option d'achat dont le montant, négociable, devrait se situer entre 20 et 25 millions d'euros. Reste maintenant à savoir qui est prêt à miser sur Mauro Icardi, dont les qualités évidentes de finisseur ayant poussé le PSG à débourser 50 M€ en juillet 2020, après une saison en prêt convaincante, ne semblent désormais plus qu'un lointain souvenir.