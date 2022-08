Deux destinations surprises s'ouvrent à Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Mauro Icardi est une sacrée épine dans le pied du PSG. Mis au placard par le club français, qui l'a officiellement intégré à son groupe de joueurs dont il ne veut plus, l'Argentin de 29 ans ne semble pas pressé de s'en aller, lui qui a un contrat courant jusqu'à 2024, touchant au passage un très confortable salaire. Après un transfert définitif de 50 M€ à l'été 2020 en provenance de l'Inter, alors que les éléments commençaient à tourner à son désavantage, tous les moyens sont bons pour tenter de le forcer à s'en aller, comme cette déclaration lourde de sens hier en conférence de presse de Christophe Galtier.

«Il a rejoint le groupe des sessions de l’après-midi. Je vous laisse à vous le terme (indésirable). J’ai vu Mauro à la reprise en début de semaine. Son absence était liée à un choix et non pas autre chose. Je l’ai vu pour lui préciser que je vais restreindre encore le groupe que je ne veux pas jouer avec 25 joueurs de champ. Je ne sais pas pour ses souhaits. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance. Il n’a pas tout perdu comme ça mais c'est vrai que ça fait deux ans que c'est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière.»

Manchester United et Galatasaray sur ses traces

Le message a peut-être été entendu par l'attaquant car à en croire les informations venues tout droit d'Argentine, ses représentants, et notamment sa femme Wanda Nara avec qui il n'est pas en instance de divorce comme voulait le faire dire certaines rumeurs, a commencé à prospecter. D'après TycSports deux portes de sortie ont même été trouvées et elles ont plutôt fière allure. La première se nomme tout de même... Manchester United. Le club anglais est à la recherche d'un attaquant entre le départ de Cavani, le spleen de Cristiano Ronaldo, l'irrégularité d'Anthony Martial et le possible départ de Marcus Rashford vers... le PSG.

Pour Icardi, un prêt avec option d'achat est évoqué par le média argentin. Cette option anglaise plairait au joueur, sans doute heureux d'avoir un tel club à sa recherche. Les Red Devils ne sont pas les seuls car Galatasaray piste également l'international. Wanda Nara aurait même rencontré à trois reprises la direction turque ces dernières semaines. Ici aussi, on parle d'un prêt mais aucune option d'achat n'a visiblement été discutée. Revers de la médaille en revanche, le club stambouliote exigerait que le PSG prenne une grande partie du salaire du joueur en charge.