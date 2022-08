PSG : la colère noire de Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Absent du match entre le Paris Saint-Germain et Clermont (0-5), Mauro Icardi avait été la cible de rumeurs, expliquant notamment son absence pour des raisons personnelles, plusieurs annonçant qu'il aurait été en instance de divorce. Agacé, l'Argentin a tenu à démentir ces dernières par le biais d'une story Instagram.

Dans celle-ci, le buteur de l'Albiceleste s'est insurgé, justifiant sa non-participation à la rencontre pour des raisons purement techniques, affirmant également que des jours de repos lui avaient été accordés par le club de la capitale : « arrêtez d'inventer des conneries, la décision de ma non convocation était seulement technique. Je ne tolérerai pas que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir. »